O Governo de Moçambique avançou com a concessão da gestão do Posto Fronteiriço de Paragem Única de Machipanda, na província da Manica, através de uma parceria público-privada (PPP) regulada por decreto do Conselho de Ministros. O projeto visa modernizar e expandir a infraestrutura para reduzir a congestão de pessoas e mercadorias entre Moçambique, Zimbabwe e outros países da África Austral.
O projeto está avaliado em 30 milhões de dólares, com um contrato de concessão previsto para 25 anos. A composição societária da empresa concessionária divide-se da seguinte forma:
O Presidente Daniel Chapo afirmou que a concessão não compromete a soberania nacional, comparando o modelo ao do Porto da Beira, gerido pela Cornelder de Moçambique. O Chefe de Estado reiterou que o Estado mantém a propriedade dos postos e a responsabilidade direta sobre a administração de áreas sensíveis, especificamente a gestão alfandegária e migratória.
A intervenção em Machipanda é estratégica para o Corredor da Beira. Segundo dados do Gabinete de Informação (Gabinfo) de setembro de 2025, a fronteira regista atualmente:
Atualmente, em períodos de maior afluência, as filas estendem-se por vários quilómetros, com tempos de espera que chegam a três dias. Esta situação gera custos adicionais para importadores e exportadores, imobiliza capital e prejudica a previsibilidade das cadeias de abastecimento na região.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Uma nova teoria propõe que a mente não surge por acaso, mas através de uma sucessão de modelos internos que evoluíram ao longo de milhões de anos.