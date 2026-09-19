Concessão do posto fronteiriço: choque de interesses levanta preocupações

Governo concede gestão do posto fronteiriço de Machipanda a consórcio privado

O Governo de Moçambique avançou com a concessão da gestão do Posto Fronteiriço de Paragem Única de Machipanda, na província da Manica, através de uma parceria público-privada (PPP) regulada por decreto do Conselho de Ministros. O projeto visa modernizar e expandir a infraestrutura para reduzir a congestão de pessoas e mercadorias entre Moçambique, Zimbabwe e outros países da África Austral.

Photo: eigene Bilder by Томас Грэмс, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Очередь грузовиков

Detalhes do investimento e estrutura acionária

O projeto está avaliado em 30 milhões de dólares, com um contrato de concessão previsto para 25 anos. A composição societária da empresa concessionária divide-se da seguinte forma:

75% : Consórcio Union Portlink e Zhongmei;

: Consórcio Union Portlink e Zhongmei; 15% : Estado moçambicano, via Fundo de Estradas;

: Estado moçambicano, via Fundo de Estradas; 10%: Empresariado da província de Manica.

Soberania e controlo estatal

O Presidente Daniel Chapo afirmou que a concessão não compromete a soberania nacional, comparando o modelo ao do Porto da Beira, gerido pela Cornelder de Moçambique. O Chefe de Estado reiterou que o Estado mantém a propriedade dos postos e a responsabilidade direta sobre a administração de áreas sensíveis, especificamente a gestão alfandegária e migratória.

Impacto logístico no Corredor da Beira

A intervenção em Machipanda é estratégica para o Corredor da Beira. Segundo dados do Gabinete de Informação (Gabinfo) de setembro de 2025, a fronteira regista atualmente:

Fluxo diário de cerca de 320 camiões ;

; Transporte de aproximadamente 9.600 toneladas de carga por dia;

de carga por dia; Tempo médio de espera de 16,6 horas.

Atualmente, em períodos de maior afluência, as filas estendem-se por vários quilómetros, com tempos de espera que chegam a três dias. Esta situação gera custos adicionais para importadores e exportadores, imobiliza capital e prejudica a previsibilidade das cadeias de abastecimento na região.