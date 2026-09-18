Em Biombo, a espera terminou: compensações aliviaram prejuízos e tensão

Famílias em Biombo recebem indemnizações por obras rodoviárias e chuvas

O Governo pagou, na quinta-feira, indemnizações a famílias prejudicadas pela construção da estrada entre Quinhamel e Pikil, bem como a agregados familiares com habitações danificadas pelas chuvas recentes na região de Biombo.

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Mais de 20 beneficiários receberam cheques com valores que variam entre um e cinco milhões de francos CFA, montantes definidos com base nos prejuízos apurados em cada caso.

A entrega dos pagamentos foi coordenada pelos Ministérios das Obras Públicas, Construções e Urbanismo e da Mulher e Solidariedade Social, contando com a presença do Primeiro-ministro e ministro das Finanças, Ilídio Vieira Té.

A medida visa compensar os danos diretos causados pela execução de obras públicas e prestar assistência às vítimas das intempéries na região.