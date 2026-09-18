Passageiros da Yango alertam para cobranças excessivas e falta de segurança

Passageiros da plataforma de transporte Yango relatam a prática sistemática de cobranças adicionais que, em alguns casos, duplicam o valor indicado na aplicação. Além do acréscimo de preços, os utentes reportam recusas de viagens e respostas insuficientes da empresa perante relatos de insegurança.
Sob condição de anonimato, utilizadores descrevem que motoristas condicionam a realização do serviço ao pagamento de valores superiores aos da plataforma. Quando o passageiro recusa o acréscimo, a viagem é frequentemente cancelada, forçando o utente a solicitar novos veículos até encontrar um operador que aceite o preço oficial.
Carlos Matsinhe, utente do serviço, afirma que, embora a empresa recomende reportar a situação ao suporte, a ausência de sanções visíveis mantém a prática: "Acredito que, se os operadores agem assim de forma recorrente, é porque eles conhecem a fragilidade do aplicativo e sabem que nada lhes vai acontecer".
Do lado dos operadores, a justificação para a renegociação de valores reside na insatisfação com as condições económicas e as tarifas pagas pela plataforma. Motoristas argumentam que a Yango deveria rever a sua tabela de preços para evitar prejuízos e garantir a sustentabilidade da actividade.
Operadores como Jonas Tomás e Hélder Nhassengo defendem a necessidade de maior diálogo entre a empresa e os condutores. Segundo relatos, algumas paralisações foram efectuadas para provocar uma reacção da gestão, mas a alegada ausência de respostas satisfatórias levou alguns motoristas a adoptar mecanismos próprios de fixação de preços.
O director regional da Yango para os PALOP, Mahomed Zameer, reforça que o valor apresentado no aplicativo deve ser rigorosamente respeitado. O gestor orienta que, em caso de cobranças divergentes, o passageiro deve reportar a situação ao suporte.
Zameer afirmou que motoristas que não concordem com as tarifas estão livres de não utilizar a plataforma. Sobre as reclamações, explicou que a empresa avalia cada caso e que, antes de banir um operador, é aplicado um processo de reeducação.
A situação intersecta normas de transporte e de defesa do consumidor em Moçambique:
De acordo com a Lei de Defesa do Consumidor, perante a recusa do cumprimento da obrigação de oferta, o utente pode exigir o cumprimento da mesma ou solicitar uma prestação equivalente.
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