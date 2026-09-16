Ilídio Vieira Té cria novo partido para modernizar a Guiné-Bissau

Ilídio Vieira Té lança Partido Popular Guineense com foco em modernização económica e justiça social

O Primeiro-ministro de Transição, Ilídio Vieira Té, anunciou a criação do Partido Popular Guineense (PPG). A nova formação política centra a sua agenda na competência, responsabilidade e modernização da economia, com o objetivo de aproximar a gestão política dos cidadãos.

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Prioridades e Agenda Política

Em entrevista à Forbes África Lusófona, Vieira Té detalhou que o PPG priorizará os seguintes setores no debate público:

Educação e Saúde;

Agricultura e Emprego;

Energia e Infraestruturas rodoviárias;

Transformação digital.

Separação entre Governo e Partido

Sobre a gestão do cargo de Primeiro-ministro, o dirigente garantiu que existe uma separação rigorosa entre as funções governamentais e a atividade partidária. Vieira Té afirmou que os recursos públicos não serão utilizados para a construção da estrutura do PPG.

Eleições e Governação

Relativamente aos escrutínios previstos para dezembro, o Primeiro-ministro defendeu a necessidade de um processo transparente e inclusivo. Para tal, destacou a importância de:

Uma administração eleitoral independente e preparada;

Neutralidade das instituições e igualdade de tratamento entre concorrentes;

Acesso equilibrado aos meios de comunicação e liberdade de campanha;

Mecanismos eficazes para a resolução de contenciosos eleitorais.

Independência Política e Candidaturas

Vieira Té rejeitou especulações de que o partido seria um instrumento de personalidades políticas do passado, afirmando que "não haverá presidentes ocultos nem centros de decisão paralelos". Sobre a sua própria eventual candidatura à Presidência da República, referiu que qualquer decisão será tomada formalmente no momento oportuno, sublinhando que o PPG não se reduz a uma única candidatura.

O Primeiro-ministro concluiu que o seu objetivo é transitar de um modelo de gestão de crises para a construção de um futuro baseado em estabilidade, contas públicas organizadas e instituições funcionais.