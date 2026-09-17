Moçambique prepara nova Lei do Ambiente para combater crimes ecológicos

Moçambique atualiza Lei do Ambiente para enfrentar crises climáticas e crimes ambientais

A revisão da Lei do Ambiente visa adaptar a legislação moçambicana a novos desafios climáticos e sociais, quase três décadas após a aprovação das normas vigentes. A proposta surge para responder à instabilidade causada por eventos climáticos extremos e ao aumento da impunidade em crimes contra a natureza.

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Lacunas financeiras e operacionais

Um diagnóstico do sector revelou que, entre 2015 e 2022, o orçamento destinado ao ambiente foi de apenas 0,5% do PIB, valor significativamente inferior à recomendação de 1,4% a 2,5%. Além disso, 74% dos recursos utilizados tiveram origem externa. O relatório também constatou que o país produziu apenas dois relatórios sobre o estado do ambiente nos últimos 30 anos.

Principais mudanças na nova legislação

O anteprojecto expande a lei de 34 para 85 artigos, unificando as matérias de ambiente e mudanças climáticas. As principais inovações incluem:

Novas regulamentações: Inclusão de normas sobre resíduos electrónicos, créditos de carbono e a responsabilidade do produtor.

Inclusão de normas sobre resíduos electrónicos, créditos de carbono e a responsabilidade do produtor. Fiscalização e Sanções: Criminalização de crimes ambientais, obrigatoriedade de reposição de danos e a utilização das receitas de multas para financiar a própria fiscalização.

Criminalização de crimes ambientais, obrigatoriedade de reposição de danos e a utilização das receitas de multas para financiar a própria fiscalização. Ações Directas: Poder para interromper imediatamente actividades que causem destruição ambiental.

Poder para interromper imediatamente actividades que causem destruição ambiental. Planeamento Local: Obrigatoriedade de planificar a adaptação às mudanças climáticas a nível comunitário e local.

Foco na Mineração e Participação Pública

A Directora Nacional do Ambiente e Mudanças Climáticas, Sónia Muando, destacou a mineração como sector prioritário. O Governo está a realizar um diagnóstico dos impactos ambientais desta actividade para iniciar um diálogo com o sector privado, academia e instituições públicas.

O processo de revisão contou com a participação de mais de 10 mil pessoas em consultas públicas e cerca de 600 participantes em mesas redondas por todo o país. Após a incorporação das contribuições da Reunião Nacional, os anteprojectos serão submetidos ao Conselho de Ministros e, posteriormente, à Assembleia da República.