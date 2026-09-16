Quem são as vítimas da violência política em Moçambique?

A Aliança Nacional para um Moçambique Livre e Autónomo (ANAMOLA) exige a abertura de investigações transparentes sobre a morte de 57 dos seus membros. O partido, liderado por Venâncio Mondlane, contabiliza estas vítimas desde agosto de 2025, data da sua criação formal.
O caso mais recente é o de Ilídio Facitela Gustavo, mobilizador do partido no distrito de Morrumbene, província de Inhambane. Gustavo foi sequestrado por desconhecidos e o seu corpo foi posteriormente encontrado em Homoíne. O funeral ocorreu na última terça-feira (15).
Ilídio Gustavo era uma das testemunhas de Venâncio Mondlane no processo que corre no Supremo Tribunal. O líder da ANAMOLA enfrenta cinco acusações criminais, incluindo:
As acusações derivam de manifestações contra os resultados das eleições gerais de outubro de 2024. Embora tenham começado de forma pacífica, os protestos degeneraram em tumultos após a reacção da Polícia. O julgamento, previsto para 6 de outubro, foi adiado a pedido de Mondlane.
Segundo Alberto Manhique, porta-voz da ANAMOLA, além dos 57 assassinatos, foram registados 436 casos de "extrema violência" contra a estrutura do partido. Manhique questionou a capacidade do Estado em proteger os cidadãos e impedir a perseguição política, sublinhando que a eliminação de testemunhas prejudica a instrução processual nos tribunais.
A Plataforma Eleitoral "Decide", organização da sociedade civil, alertou para a necessidade de identificar padrões nestes crimes para evitar a sua repetição. A plataforma documentou:
A ANAMOLA reitera que, apesar das sucessivas denúncias de perseguição policial, as autoridades mantêm-se em silêncio e nenhum responsável pelos assassinatos de figuras da oposição foi detido ou punido.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A transição para o novo sistema de controle de passaportes na Europa apresenta irregularidades que afetam a rotina de quem cruza as fronteiras do bloco.