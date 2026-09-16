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Quem são as vítimas da violência política em Moçambique?

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ANAMOLA denuncia assassinato de 57 membros e exige investigação

A Aliança Nacional para um Moçambique Livre e Autónomo (ANAMOLA) exige a abertura de investigações transparentes sobre a morte de 57 dos seus membros. O partido, liderado por Venâncio Mondlane, contabiliza estas vítimas desde agosto de 2025, data da sua criação formal.

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Photo: unsplash.com by Oscar Keys, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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O caso mais recente é o de Ilídio Facitela Gustavo, mobilizador do partido no distrito de Morrumbene, província de Inhambane. Gustavo foi sequestrado por desconhecidos e o seu corpo foi posteriormente encontrado em Homoíne. O funeral ocorreu na última terça-feira (15).

Impacto no processo judicial de Venâncio Mondlane

Ilídio Gustavo era uma das testemunhas de Venâncio Mondlane no processo que corre no Supremo Tribunal. O líder da ANAMOLA enfrenta cinco acusações criminais, incluindo:

  • Apologia pública de crime;
  • Incitação à desobediência colectiva;
  • Instigação pública ao crime;
  • Instigação e incitação ao terrorismo.

As acusações derivam de manifestações contra os resultados das eleições gerais de outubro de 2024. Embora tenham começado de forma pacífica, os protestos degeneraram em tumultos após a reacção da Polícia. O julgamento, previsto para 6 de outubro, foi adiado a pedido de Mondlane.

Balanço de violência política

Segundo Alberto Manhique, porta-voz da ANAMOLA, além dos 57 assassinatos, foram registados 436 casos de "extrema violência" contra a estrutura do partido. Manhique questionou a capacidade do Estado em proteger os cidadãos e impedir a perseguição política, sublinhando que a eliminação de testemunhas prejudica a instrução processual nos tribunais.

A Plataforma Eleitoral "Decide", organização da sociedade civil, alertou para a necessidade de identificar padrões nestes crimes para evitar a sua repetição. A plataforma documentou:

  • Pelo menos 40 vítimas de violência política e uso desproporcional da força policial entre maio e setembro;
  • Mais de 20 ataques contra membros de partidos da oposição desde julho de 2025.

A ANAMOLA reitera que, apesar das sucessivas denúncias de perseguição policial, as autoridades mantêm-se em silêncio e nenhum responsável pelos assassinatos de figuras da oposição foi detido ou punido.

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