Moçambique define novas regras para combater a fome até 2030

O Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas (MAAP) determinou que a implementação da Política e Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional (PESAN 2024-2030) seja baseada em indicadores claros. O objetivo é permitir a avaliação real do impacto das ações, do investimento aplicado e do esforço desenvolvido no setor.
A medida foi anunciada pelo Ministro Roberto Mito Albino durante o encerramento da Primeira Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, em Maputo.
O ministro identificou a necessidade urgente de atuar em frentes críticas para a estabilidade alimentar do país:
Para evitar que a estratégia fique apenas no papel, Mito Albino defendeu a criação de um plano de financiamento integrado e a implementação de um sistema de monitoria com partilha regular de dados sobre avanços e constrangimentos.
A gestão será feita através de uma matriz que define:
O ministro instou ainda os Governadores e Secretários de Estado a replicarem a Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional a nível provincial, para fiscalizar a aplicação dos compromissos assumidos a nível nacional.
O evento culminou na assinatura de um Memorando de Entendimento entre a Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade (FDC) e o Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional (SETSAN). O acordo foca na coordenação de ações de segurança alimentar e advocacia por políticas públicas para o Desenvolvimento da Primeira Infância (DPI), com atenção especial aos primeiros 1000 dias de vida.
Na Declaração Final, a Secretária Executiva do SETSAN, Judith Mussácula, reafirmou o compromisso de mobilizar recursos e acelerar as prioridades nacionais para garantir o acesso equitativo a alimentos nutritivos, especialmente para as populações mais vulneráveis.
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