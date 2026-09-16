Moçambique define novas regras para combater a fome até 2030

Governo exige indicadores mensuráveis para estratégia de segurança alimentar

O Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas (MAAP) determinou que a implementação da Política e Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional (PESAN 2024-2030) seja baseada em indicadores claros. O objetivo é permitir a avaliação real do impacto das ações, do investimento aplicado e do esforço desenvolvido no setor.

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A medida foi anunciada pelo Ministro Roberto Mito Albino durante o encerramento da Primeira Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, em Maputo.

Desafios e prioridades

O ministro identificou a necessidade urgente de atuar em frentes críticas para a estabilidade alimentar do país:

Melhoria dos sistemas alimentares e reforço da fortificação alimentar;

Redução do desperdício de alimentos e das perdas pós-colheita;

Mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e aumento da resiliência dos sistemas produtivos;

Maior articulação entre as áreas da saúde, agricultura, educação e proteção social para responder a choques externos.

Mecanismos de controle e financiamento

Para evitar que a estratégia fique apenas no papel, Mito Albino defendeu a criação de um plano de financiamento integrado e a implementação de um sistema de monitoria com partilha regular de dados sobre avanços e constrangimentos.

A gestão será feita através de uma matriz que define:

Ações prioritárias;

Indicadores de monitoria;

Instituições responsáveis e parceiros;

Prazos de execução.

O ministro instou ainda os Governadores e Secretários de Estado a replicarem a Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional a nível provincial, para fiscalizar a aplicação dos compromissos assumidos a nível nacional.

Parcerias e foco na primeira infância

O evento culminou na assinatura de um Memorando de Entendimento entre a Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade (FDC) e o Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional (SETSAN). O acordo foca na coordenação de ações de segurança alimentar e advocacia por políticas públicas para o Desenvolvimento da Primeira Infância (DPI), com atenção especial aos primeiros 1000 dias de vida.

Na Declaração Final, a Secretária Executiva do SETSAN, Judith Mussácula, reafirmou o compromisso de mobilizar recursos e acelerar as prioridades nacionais para garantir o acesso equitativo a alimentos nutritivos, especialmente para as populações mais vulneráveis.