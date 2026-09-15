Acesso a água no campo: as mudanças previstas para Moçambique

Governo planeia elevar cobertura de água e saneamento rural para 60% até 2036

O Governo de Moçambique pretende aumentar a cobertura de água e saneamento nas zonas rurais de 40% para 60% até ao ano 2036. O foco prioritário serão as regiões com maiores dificuldades de acesso a estes serviços essenciais.

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O anúncio foi feito pelo ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Fernando Rafael, durante a Reunião Nacional de Alinhamento Institucional sobre o novo quadro do sector, organizada pela Autoridade Reguladora de Águas e Saneamento (AURAS).

Coordenação contra o trabalho isolado

O ministro sublinhou a urgência de aproximar os serviços das populações rurais e alertou que as reformas em curso só terão impacto real se houver maior coordenação entre as instituições do sector. Fernando Rafael foi categórico ao afirmar que “js” já não há espaço para trabalho em silos”, citando a necessidade de articulação entre a AURAS, o FIPAAS, a DNAAS, a AdeM e as DPOP.

Regulação e gestão provincial

A Presidente do Conselho de Administração da AURAS, Suzana Saranga Loforte, assegurou que a instituição manterá uma regulação rigorosa e equilibrada para melhorar a prestação dos serviços.

A reunião de alinhamento reúne representantes do Governo, governos provinciais, Direcções Provinciais de Obras Públicas e Sociedades Provinciais de Água e Saneamento. Os objectivos centrais do encontro são:

Definir acções práticas para a gestão do sector.

Reforçar a capacidade dos governos provinciais na coordenação e acompanhamento dos serviços.

Garantir a sustentabilidade e eficiência no atendimento às necessidades das comunidades.