Acesso a água no campo: as mudanças previstas para Moçambique

O Governo de Moçambique pretende aumentar a cobertura de água e saneamento nas zonas rurais de 40% para 60% até ao ano 2036. O foco prioritário serão as regiões com maiores dificuldades de acesso a estes serviços essenciais.
O anúncio foi feito pelo ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Fernando Rafael, durante a Reunião Nacional de Alinhamento Institucional sobre o novo quadro do sector, organizada pela Autoridade Reguladora de Águas e Saneamento (AURAS).
O ministro sublinhou a urgência de aproximar os serviços das populações rurais e alertou que as reformas em curso só terão impacto real se houver maior coordenação entre as instituições do sector. Fernando Rafael foi categórico ao afirmar que “js” já não há espaço para trabalho em silos”, citando a necessidade de articulação entre a AURAS, o FIPAAS, a DNAAS, a AdeM e as DPOP.
A Presidente do Conselho de Administração da AURAS, Suzana Saranga Loforte, assegurou que a instituição manterá uma regulação rigorosa e equilibrada para melhorar a prestação dos serviços.
A reunião de alinhamento reúne representantes do Governo, governos provinciais, Direcções Provinciais de Obras Públicas e Sociedades Provinciais de Água e Saneamento. Os objectivos centrais do encontro são:
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