Saúde de Moçambique aposta em tecnologia para travar roubos de fármacos

O Ministério da Saúde (MISAU) introduziu um selo de rastreabilidade em medicamentos e artigos médicos para monitorizar o fluxo de produtos no Sistema Nacional de Saúde (SNS) e combater furtos e desvios.
A medida foi anunciada pelo Ministro da Saúde, Ussene Isse, durante a recepção de um lote de material no Armazém Central de Medicamentos (CMAM). O novo mecanismo permite localizar os produtos ao longo de toda a cadeia de abastecimento, assegurando que cheguem aos pacientes.
Controlo e Responsabilização
Ussene Isse sublinhou que a posse de medicamentos não garante a melhoria do atendimento se estes não chegarem ao destino final. O governante exigiu maior rigor na contabilização de cada item utilizado, desde fármacos a luvas, especialmente durante a passagem de turnos entre profissionais.
O Ministro alertou enfermeiros-chefes e diretores clínicos para a necessidade de vigilância apertada, advertindo que a falta de controlo facilita o desaparecimento de produtos.
Fily Sissoko, representante do Banco Mundial, afirmou que a tecnologia de rastreabilidade visa criar um registo rigoroso do percurso dos insumos. Segundo Sissoko, o próximo passo será utilizar estes dados para identificar rupturas de stock e corrigir falhas na distribuição.
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