Saúde de Moçambique aposta em tecnologia para travar roubos de fármacos

MISAU implementa selo de rastreabilidade para travar roubo de medicamentos

O Ministério da Saúde (MISAU) introduziu um selo de rastreabilidade em medicamentos e artigos médicos para monitorizar o fluxo de produtos no Sistema Nacional de Saúde (SNS) e combater furtos e desvios.

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A medida foi anunciada pelo Ministro da Saúde, Ussene Isse, durante a recepção de um lote de material no Armazém Central de Medicamentos (CMAM). O novo mecanismo permite localizar os produtos ao longo de toda a cadeia de abastecimento, assegurando que cheguem aos pacientes.

Controlo e Responsabilização

Ussene Isse sublinhou que a posse de medicamentos não garante a melhoria do atendimento se estes não chegarem ao destino final. O governante exigiu maior rigor na contabilização de cada item utilizado, desde fármacos a luvas, especialmente durante a passagem de turnos entre profissionais.

O Ministro alertou enfermeiros-chefes e diretores clínicos para a necessidade de vigilância apertada, advertindo que a falta de controlo facilita o desaparecimento de produtos.

Detalhes do Lote e Financiamento

Valor: O lote recebido está avaliado em cerca de 35 milhões de dólares.

O lote recebido está avaliado em cerca de 35 milhões de dólares. Financiamento: 50% do valor foi pago com apoio do Banco Mundial.

50% do valor foi pago com apoio do Banco Mundial. Distribuição: A entrega é parcial e prevê-se a chegada de novos kits para unidades sanitárias e postos de saúde comunitários.

Fily Sissoko, representante do Banco Mundial, afirmou que a tecnologia de rastreabilidade visa criar um registo rigoroso do percurso dos insumos. Segundo Sissoko, o próximo passo será utilizar estes dados para identificar rupturas de stock e corrigir falhas na distribuição.