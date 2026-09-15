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Saúde de Moçambique aposta em tecnologia para travar roubos de fármacos

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MISAU implementa selo de rastreabilidade para travar roubo de medicamentos

O Ministério da Saúde (MISAU) introduziu um selo de rastreabilidade em medicamentos e artigos médicos para monitorizar o fluxo de produtos no Sistema Nacional de Saúde (SNS) e combater furtos e desvios.

аптечка
Photo: Freepik by 8photo is licensed under Рublic domain
аптечка

A medida foi anunciada pelo Ministro da Saúde, Ussene Isse, durante a recepção de um lote de material no Armazém Central de Medicamentos (CMAM). O novo mecanismo permite localizar os produtos ao longo de toda a cadeia de abastecimento, assegurando que cheguem aos pacientes.

Controlo e Responsabilização

Ussene Isse sublinhou que a posse de medicamentos não garante a melhoria do atendimento se estes não chegarem ao destino final. O governante exigiu maior rigor na contabilização de cada item utilizado, desde fármacos a luvas, especialmente durante a passagem de turnos entre profissionais.

O Ministro alertou enfermeiros-chefes e diretores clínicos para a necessidade de vigilância apertada, advertindo que a falta de controlo facilita o desaparecimento de produtos.

Detalhes do Lote e Financiamento

  • Valor: O lote recebido está avaliado em cerca de 35 milhões de dólares.
  • Financiamento: 50% do valor foi pago com apoio do Banco Mundial.
  • Distribuição: A entrega é parcial e prevê-se a chegada de novos kits para unidades sanitárias e postos de saúde comunitários.

Fily Sissoko, representante do Banco Mundial, afirmou que a tecnologia de rastreabilidade visa criar um registo rigoroso do percurso dos insumos. Segundo Sissoko, o próximo passo será utilizar estes dados para identificar rupturas de stock e corrigir falhas na distribuição.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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