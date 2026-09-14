Bissau implementa novo modelo de supervisão para as escolas

Um curso de reciclagem para inspetores de educação vai ser realizado em Bissau, de 14 a 18 de setembro. Esta iniciativa insere-se no projeto GSESE-GB, de 3,5 milhões de euros, que visa reforçar a gestão e a eficiência do sistema educativo nacional.
O financiamento é proveniente da União Europeia (86%) e do Camões, IP (14%). O projeto, implementado pela Inspeção Geral da Educação desde 2020, introduz novas ferramentas de gestão, supervisão e avaliação para as instituições de ensino na Guiné-Bissau.
A nova estratégia da Inspecção-Geral substitui o enfoque exclusivo na supervisão administrativa por um papel de apoio e liderança. Os inspetores vão agora atuar como parceiros das administrações e dos conselhos escolares, auxiliando no planeamento e na avaliação dos resultados.
Capacitar os inspetores para apoiar as escolas na implementação de projetos educativos.
Criar mecanismos de autoavaliação institucional. Ajudar as comunidades escolares a identificar problemas e a desenvolver soluções locais.
Expansão e digitalização até 2028
Até 2028, o currículo deverá abranger todas as 11 regiões educativas do país. O plano inclui a digitalização da recolha e do tratamento de dados para garantir uma monitorização baseada em evidências.
Segundo o Inspetor-Geral Mamadou Banjai, estas ações permitem antecipar problemas e aumentar a responsabilização das comunidades educativas pelos resultados alcançados. O projeto GSESE-GB visa reforçar a autonomia e melhorar continuamente o sistema educativo da Guiné.
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