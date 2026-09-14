Contratos de 26 milhões de Meticais do Município de Pemba são anulados

Procuradoria de Cabo Delgado anula contratos de 26 milhões de Meticais do Município de Pemba

A Procuradoria Provincial de Cabo Delgado determinou a revogação de atos administrativos relativos à adjudicação de contratos para a aquisição de equipamentos de manutenção de estradas e limpeza urbana no Conselho Municipal da Cidade de Pemba. O valor total das transações ronda os 26 milhões de Meticais.

A decisão fundamenta-se na alegação de que o negócio beneficia diretamente o Presidente do Conselho Municipal de Pemba, Satar Abdulgani. Segundo o porta-voz da Procuradoria Provincial, Gilroy Fazenda, o procedimento adotado pela autarquia é ilegal e incompatível com os princípios da administração pública, especialmente devido ao conflito de interesses identificado na contratação.

Irregularidades nos valores e modalidade de contratação

O Ministério Público detalhou que estão em causa quatro contratos:

Dois contratos de 9 milhões de Meticais cada: a Procuradoria sustenta que, por ultrapassarem o limite de 5 milhões de Meticais, deveria ter sido realizado um concurso público em vez do ajuste direto.

a Procuradoria sustenta que, por ultrapassarem o limite de 5 milhões de Meticais, deveria ter sido realizado um concurso público em vez do ajuste direto. Dois contratos de cerca de 4 milhões de Meticais cada.

Além da ilegalidade na modalidade de contratação, a Procuradoria de Cabo Delgado informou que está a averiguar a existência de eventuais indícios criminais no processo.

Contexto da aquisição

Em agosto, Satar Abdulgani tinha anunciado a compra de maquinaria, incluindo camiões e equipamentos para produção de asfalto e reabilitação de vias. Na ocasião, o Edil justificou que a aquisição visava reduzir custos operacionais, permitir a execução direta de obras pela autarquia e deixar ativos para futuras gestões municipais.