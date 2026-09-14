Moçambique procura investimento da Coreia do Sul para industrializar recursos

Governo convida empresas da Coreia do Sul a investir no processamento de minerais e gás

O Governo de Moçambique instou empresas sul-coreanas a investir no processamento local de gás natural e minerais críticos. O objetivo é romper com o modelo de exportação de matérias-primas brutas para acelerar a industrialização e aumentar a criação de empregos no país.

Photo: commons.wikimedia.org by Minseong Kim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Coreia do Sul

Durante a abertura do Fórum de Negócios Moçambique-Coreia do Sul, a Secretária de Estado da Indústria, Custódia Paúnde, defendeu que a tecnologia sul-coreana seja aplicada no processamento de recursos e no desenvolvimento das indústrias química, metalúrgica e alimentar. Paúnde destacou a viabilidade de cooperação em energias verdes, tecnologia e descarbonização das cadeias de valor, assegurando que o Estado implementa reformas para garantir maior segurança e previsibilidade aos investidores.

Integração do sector privado e transferência de tecnologia

O Presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA), Álvaro Massingue, enfatizou que a cooperação deve ir além do nível governamental, focando-se no envolvimento direto entre empresas. Massingue apontou sectores prioritários para parcerias:

Gás natural e energia;

Mineração e infraestruturas;

Agricultura, manufactura e logística.

Para o dirigente da CTA, é fundamental que os investimentos tragam capital e inovação, mas também a transferência de tecnologia e a integração de empresas moçambicanas nas cadeias de valor através de joint ventures e fornecimento local de bens e serviços.

Expansão da cooperação bilateral

O Embaixador da República da Coreia em Moçambique, Bok-Won Kang, afirmou que a relação económica entre os dois países entrou numa nova fase. Embora o gás natural seja o sector mais visível, Kang sublinhou que a parceria já abrange a rede eléctrica, energia solar, saneamento, segurança pública e distribuição farmacêutica.

O diplomata referiu a existência de projectos coreanos em províncias como Tete e Niassa, defendendo que a actual dinâmica de contactos deve converter-se em novos contratos e investimentos concretos.