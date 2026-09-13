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PAIGC levanta dúvidas sobre transparência do processo eleitoral

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PAIGC questiona transparência dos preparativos eleitorais

O porta-voz do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Muniro Conté, afirmou que a liderança partidária do primeiro-ministro gera dúvidas quanto à transparência do processo eleitoral. Em declarações ao Jornal O Democrata GB, Conté apontou a falta de clareza nas informações disponibilizadas pelas autoridades eleitorais.

As reservas do partido concentram-se nos seguintes pontos:

  • Dados sobre o número de eleitores registados;
  • Distribuição das secções eleitorais.

Para o porta-voz, o acesso a estas informações é essencial para a confiança dos cidadãos na democracia. Conté instou as instituições responsáveis a atuar com imparcialidade e a aplicar as normas com maior rigor, apesar de referir que a liderança do primeiro-ministro se tem posicionado a favor da democratização dos processos.

O PAIGC acompanha a evolução dos preparativos, num contexto de vigilância da comunidade internacional sobre a liberdade de expressão e a garantia de acesso à informação na Guiné-Bissau.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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