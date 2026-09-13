Volume de comércio China-Guiné-Bissau atinge 60 mil milhões de FCFA

O volume de trocas comerciais entre a China e a Guiné-Bissau ronda os 60 mil milhões de FCFA, segundo um estudo académico da Universidade Jean Piaget (Unipiaget). O valor confirma a expansão do interesse chinês na economia nacional.

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A análise, realizada por investigadores da Unipiaget, revela que a parceria cresce a um ritmo de 15% ao ano. Este avanço concentra-se sobretudo nos setores da agricultura, indústria e serviços, impulsionado pelo reforço dos laços diplomáticos e por políticas comerciais favoráveis.

Setores e Oportunidades

O estudo aponta que a posição geográfica e os recursos naturais da Guiné-Bissau tornam o país atrativo para o capital chinês. No entanto, a Unipiaget defende que, para garantir um crescimento sustentável, é necessário robustecer os mecanismos de cooperação.

A instituição sugere o foco em projetos conjuntos nas seguintes áreas:

Infraestruturas;

Educação;

Saúde.

A universidade pretende que estes dados sirvam de base para novas iniciativas de diálogo económico e parcerias estratégicas entre as duas nações.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em português.