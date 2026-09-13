Cerca de cem elementos das forças de segurança da Guiné-Bissau, incluindo polícias, soldados e agentes de saúde, beneficiaram de consultas e tratamentos médicos gratuitos. A assistência foi prestada pela 21.ª equipa médica chinesa, composta por mais de 30 profissionais de saúde.
A equipa chinesa realizou exames clínicos, diagnósticos e tratamentos de patologias comuns, além de consultas especializadas. A iniciativa integrou um programa de promoção da saúde e prevenção de doenças direcionado à população local.
Para além dos cuidados clínicos, a missão incluiu a realização de workshops e palestras sobre saúde pública, com foco em:
Esta ação insere-se no programa de cooperação médica entre a China e a Guiné-Bissau, com o objetivo de reforçar os sistemas de saúde nacionais. O apoio técnico e humanitário foi particularmente relevante para agentes que operam em áreas remotas, onde o acesso a cuidados médicos especializados é limitado.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A preferência por sistemas suspensos pode esconder problemas graves que só são notados quando a água já atingiu a estrutura do imóvel.