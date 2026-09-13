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Equipa médica chinesa presta assistência a agentes de segurança na Guiné-Bissau

CPLP » Guiné-Bissau

Cerca de cem elementos das forças de segurança da Guiné-Bissau, incluindo polícias, soldados e agentes de saúde, beneficiaram de consultas e tratamentos médicos gratuitos. A assistência foi prestada pela 21.ª equipa médica chinesa, composta por mais de 30 profissionais de saúde.

Exército Chinês
Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Exército Chinês

Serviços e intervenções

A equipa chinesa realizou exames clínicos, diagnósticos e tratamentos de patologias comuns, além de consultas especializadas. A iniciativa integrou um programa de promoção da saúde e prevenção de doenças direcionado à população local.

Para além dos cuidados clínicos, a missão incluiu a realização de workshops e palestras sobre saúde pública, com foco em:

  • Higiene pessoal;
  • Prevenção de doenças infecciosas;
  • Cuidados de saúde mental.

Contexto da cooperação

Esta ação insere-se no programa de cooperação médica entre a China e a Guiné-Bissau, com o objetivo de reforçar os sistemas de saúde nacionais. O apoio técnico e humanitário foi particularmente relevante para agentes que operam em áreas remotas, onde o acesso a cuidados médicos especializados é limitado.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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