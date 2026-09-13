A Guiné-Bissau procura atrair investimento marroquino em sectores económicos prioritários

A Guiné-Bissau e o Reino de Marrocos intensificaram contactos institucionais e empresariais para definir oportunidades de investimento e cooperação. O foco recai sobre três setores prioritários: agricultura, indústria e turismo.
O Ministro da Economia e Finanças da Guiné-Bissau afirmou que o país procura parcerias estratégicas para impulsionar o crescimento económico, destacando a relação já consolidada com o Marrocos.
Além destas áreas, a agenda de cooperação bilateral prevê a possibilidade de projetos conjuntos em infraestruturas, saúde e educação, através de programas de intercâmbio e partilha de recursos.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em português.
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