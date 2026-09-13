Ministério da Saúde reforça medidas para conter surto de mpox, após registo de 16 casos na Guiné-Bissau

O Ministério da Saúde Pública confirmou a existência de 16 casos de Mpox no país. Até ao momento, não foram registadas mortes causadas pela doença.

Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ebola_Vaccine_Study_in_West_Africa_(33833442616).jpg by NIAID A febre de Marburg atinge o Ruanda

O surto teve início em junho deste ano. A maioria dos diagnósticos concentra-se no Setor Autónomo de Bissau e na região sanitária do Biombo. O perfil predominante dos infetados é de homens adultos, com idades entre os 18 e os 34 anos.

Risco para a população infantil

As autoridades sanitárias e a UNICEF alertam para a situação das crianças. Embora os casos confirmados sejam maioritariamente adultos, as crianças representam cerca de metade dos casos suspeitos rastreados.

Medidas de contenção e vigilância

Para travar a propagação do vírus, o Ministério da Saúde Pública coordena a resposta com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Instituto Nacional de Saúde Pública (INASA) e parceiros institucionais. As ações incluem:

Vigilância epidemiológica: Mobilização de equipas no terreno para a busca ativa e identificação precoce de sintomas.

Mobilização de equipas no terreno para a busca ativa e identificação precoce de sintomas. Monitorização de contactos: Acompanhamento contínuo de mais de cem pessoas que estiveram em contacto direto com pacientes infetados.