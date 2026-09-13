Ministério da Saúde reforça medidas para conter surto de mpox, após registo de 16 casos na Guiné-Bissau

O Ministério da Saúde Pública confirmou a existência de 16 casos de Mpox no país. Até ao momento, não foram registadas mortes causadas pela doença.
O surto teve início em junho deste ano. A maioria dos diagnósticos concentra-se no Setor Autónomo de Bissau e na região sanitária do Biombo. O perfil predominante dos infetados é de homens adultos, com idades entre os 18 e os 34 anos.
As autoridades sanitárias e a UNICEF alertam para a situação das crianças. Embora os casos confirmados sejam maioritariamente adultos, as crianças representam cerca de metade dos casos suspeitos rastreados.
Para travar a propagação do vírus, o Ministério da Saúde Pública coordena a resposta com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Instituto Nacional de Saúde Pública (INASA) e parceiros institucionais. As ações incluem:
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