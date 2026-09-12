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O governo e as organizações humanitárias estão a preparar-se para a próxima estação das chuvas 2026/2027

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A Secretária Permanente do Ministério das Comunicações e Transformação Digital, Nilza Miquidade, instou governos locais e organizações humanitárias a reforçarem a resiliência urbana antes do início da época chuvosa 2026/2027. O foco deve recair sobre a consolidação de diques e o mapeamento rigoroso de zonas de risco para evitar desastres nas cidades e distritos.

estação chuvosa
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
estação chuvosa

Medidas de prevenção e resposta rápida

Para enfrentar a previsão de ciclones e chuvas intensas, Miquidade detalhou as prioridades operacionais:

  • Criação de equipas de resgate e preparação de abrigos temporários;
  • Posicionamento antecipado de medicamentos e mantimentos;
  • Reforço do combate ao mosquito (malária) e ao vibrião colérico (cólera) para travar epidemias sazonais.

Segurança alimentar e recursos hídricos

A gestão da fome e do abastecimento foi apontada como crítica. A Secretária defendeu a importação antecipada de alimentos e a gestão racional dos stocks para evitar crises caso ocorram quebras nas colheitas.

No âmbito agrícola, a previsão sazonal deve orientar a escolha de sementes e fertilizantes resistentes à seca e a definição do calendário de sementeira. Quanto à água, Miquidade sublinhou que o ajuste dos níveis de armazenamento nas albufeiras é essencial para garantir a energia eléctrica e a água potável durante períodos de seca.

Planeamento estratégico no FNAC XIII

As declarações foram feitas na abertura do XIII Fórum Nacional de Antevisão Climática (FNAC XIII), em Maputo, onde foram discutidos cenários para a agricultura, saúde, energia e infraestruturas rodoviárias.

Anabela Inguane, substituta do Presidente do Conselho Municipal de Maputo, alertou que as inundações continuam a afectar famílias e vias de acesso na capital, reforçando a urgência de agir antes que os impactos ocorram.

Margherite Coio, representante do Programa Mundial de Alimentação (PMA), destacou os progressos de Moçambique na integração de avisos prévios no processo de decisão. Complementando, Adérito Aramuge, Director-Geral do Instituto Nacional de Meteorologia (INAM), afirmou que a produção de informação hidrometeorológica de qualidade é a base para a planificação efectiva de todos os sectores da actividade económica e social.

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Author`s name Petr Ermilin
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