Educação na Guiné-Bissau terá maior investimento do Orçamento Geral do Estado

Governo eleva orçamento da educação para 15% do OGE

O primeiro-ministro, Ilídio Vieira Té, anunciou que o orçamento destinado à educação passará a representar 15% do Orçamento Geral do Estado. O aumento de verbas visa a modernização de materiais didáticos, a melhoria das infraestruturas escolares e a revisão das condições de trabalho dos docentes.

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Gestão de professores e currículos

Para o novo ano letivo, o governo implementará um sistema de colocação de professores baseado em critérios objetivos e públicos, com o intuito de garantir a transparência do processo. O plano inclui ainda a atualização dos currículos, com foco em três áreas estratégicas:

Tecnologia da informação;

Ciências;

Educação ambiental.

Expansão para zonas rurais e inclusão

Para combater as disparidades regionais, o governo prevê a criação de centros de apoio pedagógico em áreas remotas. Estas unidades serão equipadas com tecnologia e dotadas de professores qualificados para assegurar o acesso ao ensino independentemente da condição socioeconómica dos alunos.

A execução destas reformas ocorrerá por etapas, com monitorização e ajustes periódicos. O primeiro-ministro reiterou que a viabilidade do projeto depende da articulação entre as instituições educativas, famílias e comunidades locais.