Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Presidente Daniel Chapo anuncia novo hospital e melhorias em Funhalouro

CPLP » Moçambique

Governo lança concurso para construção da estrada Funhalouro–Massinga

O Governo de Moçambique lançou o concurso para a execução da estrada que liga Funhalouro a Massinga, na província de Inhambane. A obra abrange uma extensão de 110 quilómetros.

Строительство дороги
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Строительство дороги

Durante comício no distrito de Funhalouro, o Presidente Daniel Chapo confirmou o lançamento do concurso e detalhou que, assim que a obra for iniciada, os trabalhos avançarão no sentido de Funhalouro para Massinga. O Chefe de Estado referiu ainda a necessidade de intervir nas vias que ligam a sede distrital a localidades e povoados, como Banguni.

Infraestrutura de Saúde e Serviços Sociais

No setor da saúde, o Presidente anunciou a construção de um novo hospital em Funhalouro. A unidade terá maiores dimensões e capacidade para realizar exames e serviços que, atualmente, obrigam os utentes a deslocarem-se a Massinga. O projeto prevê a expansão da maternidade e das salas de internamento.

Chapo informou também que o Governo irá investigar denúncias sobre a cobrança de valores a famílias para a aquisição de combustível durante a transferência de doentes para outras unidades sanitárias.

Desenvolvimento Económico e Apoios

  • Medicamentos: Reforço do abastecimento de fármacos e materiais médico-cirúrgicos.
  • Financiamento: Duplicação do Fundo de Desenvolvimento Económico Local (FDEL) para ampliar o acesso a crédito para negócios e criação de emprego.

A visita presidencial integrou a estratégia de "governação de proximidade", focada na recolha direta de demandas comunitárias para a planificação governamental. A população local manifestou, além da questão rodoviária, preocupações com o abastecimento de água, expansão da rede elétrica e reforço da telefonia móvel nas zonas remotas.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
O truque simples para não ter que esfregar o topo dos armários
Casa, Reforma e Imóveis
O truque simples para não ter que esfregar o topo dos armários
Scandi nails: a nova abordagem do minimalismo para o cuidado das unhas
Mulher
Scandi nails: a nova abordagem do minimalismo para o cuidado das unhas
Adeus ao ultra-baggy: as novas silhuetas de jeans para o outono 2026
Mulher
Adeus ao ultra-baggy: as novas silhuetas de jeans para o outono 2026
Mais populares
Toalhas velhas e endurecidas: a solução prática para criar itens úteis sem costura

O tecido felpudo de peças antigas mantém propriedades que permitem a criação de acessórios úteis para diversos cômodos usando apenas técnicas manuais.

Toalhas velhas e endurecidas: a solução prática para criar itens úteis sem costura
Novo Hyundai Elantra Hybrid reduz consumo em 10,4% apesar do tamanho maior
Novo Hyundai Elantra Hybrid reduz consumo em 10,4% apesar do tamanho maior
Vestido babydoll une estética dos anos 60 e 90 como opção prática para o verão
Tendência de Copenhague traz o verde floresta para o destaque do pedicure
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Quiet luxury na manicure prioriza formas suaves e cores neutras
Ausência de resfriamento líquido pode acelerar a degradação da bateria no Nissan Leaf
Modo Super Race 3.0 altera lógica de câmbio e resposta do novo Uni-V
Modo Super Race 3.0 altera lógica de câmbio e resposta do novo Uni-V
últimos materiais
Ordem dos Médicos propõe benefícios fiscais para fixar clínicos no interior de Portugal
Presidente Daniel Chapo anuncia novo hospital e melhorias em Funhalouro
Projeto na Rússia leva jovens de baixa renda aos palcos do Teatro Mariinsky
Passo a passo para preparar shake cremoso de abacate com toque cítrico
Experimento inédito da JAXA mede distância de alvo em alta velocidade
Água fervente no chá: quando o hábito pode anular as propriedades da bebida
Ausência de resfriamento líquido pode acelerar a degradação da bateria no Nissan Leaf
Murmansk pode bater recorde de turistas em 2026 apesar de custos operacionais crescentes
Toque de recolher e patrulhas noturnas combatem urso no Altai
Consumidores russos trocam cafeterias por pontos de autoatendimento
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.