Presidente Daniel Chapo anuncia novo hospital e melhorias em Funhalouro

Governo lança concurso para construção da estrada Funhalouro–Massinga

O Governo de Moçambique lançou o concurso para a execução da estrada que liga Funhalouro a Massinga, na província de Inhambane. A obra abrange uma extensão de 110 quilómetros.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Строительство дороги

Durante comício no distrito de Funhalouro, o Presidente Daniel Chapo confirmou o lançamento do concurso e detalhou que, assim que a obra for iniciada, os trabalhos avançarão no sentido de Funhalouro para Massinga. O Chefe de Estado referiu ainda a necessidade de intervir nas vias que ligam a sede distrital a localidades e povoados, como Banguni.

Infraestrutura de Saúde e Serviços Sociais

No setor da saúde, o Presidente anunciou a construção de um novo hospital em Funhalouro. A unidade terá maiores dimensões e capacidade para realizar exames e serviços que, atualmente, obrigam os utentes a deslocarem-se a Massinga. O projeto prevê a expansão da maternidade e das salas de internamento.

Chapo informou também que o Governo irá investigar denúncias sobre a cobrança de valores a famílias para a aquisição de combustível durante a transferência de doentes para outras unidades sanitárias.

Desenvolvimento Económico e Apoios

Medicamentos: Reforço do abastecimento de fármacos e materiais médico-cirúrgicos.

Reforço do abastecimento de fármacos e materiais médico-cirúrgicos. Financiamento: Duplicação do Fundo de Desenvolvimento Económico Local (FDEL) para ampliar o acesso a crédito para negócios e criação de emprego.

A visita presidencial integrou a estratégia de "governação de proximidade", focada na recolha direta de demandas comunitárias para a planificação governamental. A população local manifestou, além da questão rodoviária, preocupações com o abastecimento de água, expansão da rede elétrica e reforço da telefonia móvel nas zonas remotas.