Moçambique acelera antes do pior: a seca ganhou plano de contenção

Moçambique reforça preparativos contra seca prevista pelo Super El Niño

Moçambique está a implementar medidas de preparação para mitigar os impactos de uma seca severa, associada à possibilidade de ocorrência de um Super El Niño. O foco atual recai sobre a antecipação de respostas humanitárias e de desenvolvimento para evitar que a crise se instale nas comunidades.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Высохшее кукурузное поле

A FAO e o Programa Alimentar Mundial (WFP) mobilizaram parceiros para a adopção de Acções Antecipadas. Esta abordagem permite que as intervenções ocorram antes que os choques climáticos atinjam as populações, com o objectivo de:

Proteger populações vulneráveis;

Salvaguardar os meios de subsistência;

Reforçar a segurança alimentar no país.

O Governo lidera o Quadro Nacional de Acções Antecipadas, através do qual o país consolida mecanismos de coordenação e resposta para actúar antes da concretização de eventos climáticos extremos.

A estratégia visa reduzir perdas humanas e materiais, priorizando as comunidades mais expostas à variabilidade climática, transformando a resposta reactiva em prevenção directa.