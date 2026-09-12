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Moçambique acelera antes do pior: a seca ganhou plano de contenção

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Moçambique reforça preparativos contra seca prevista pelo Super El Niño

Moçambique está a implementar medidas de preparação para mitigar os impactos de uma seca severa, associada à possibilidade de ocorrência de um Super El Niño. O foco atual recai sobre a antecipação de respostas humanitárias e de desenvolvimento para evitar que a crise se instale nas comunidades.

Высохшее кукурузное поле
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Высохшее кукурузное поле

A FAO e o Programa Alimentar Mundial (WFP) mobilizaram parceiros para a adopção de Acções Antecipadas. Esta abordagem permite que as intervenções ocorram antes que os choques climáticos atinjam as populações, com o objectivo de:

  • Proteger populações vulneráveis;
  • Salvaguardar os meios de subsistência;
  • Reforçar a segurança alimentar no país.

O Governo lidera o Quadro Nacional de Acções Antecipadas, através do qual o país consolida mecanismos de coordenação e resposta para actúar antes da concretização de eventos climáticos extremos.

A estratégia visa reduzir perdas humanas e materiais, priorizando as comunidades mais expostas à variabilidade climática, transformando a resposta reactiva em prevenção directa.

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