Novo sistema de água em Muatimamba transforma a vida de milhares de pessoas

O Presidente Daniel Chapo inaugurou o sistema de abastecimento de água de Muatimamba, no distrito de Panda, província de Inhambane. A infraestrutura visa reduzir a distância percorrida pelas famílias para obter água e fortalecer a resiliência das comunidades face à seca.
O sistema beneficia atualmente pouco mais de três mil pessoas, com potencial para chegar a cinco mil. A rede compreende:
Daniel Chapo destacou que o acesso direto à água liberta mulheres e raparigas da carga do transporte de água, permitindo que as jovens foquem nos estudos. O Presidente incentivou ainda as famílias a criar hortas domésticas para cultivar couve, cebola, tomate e cenoura, visando melhorar a nutrição e reduzir gastos com mercados.
O projeto custou cerca de 33 milhões de meticais (516 mil dólares), com apoio do Reino Unido, que financia sistemas de água rural em Moçambique desde 2009. No total, o governo britânico contribuiu para a construção de mais de 180 sistemas no país, sendo 11 na província de Inhambane.
As obras começaram em 2022, mas foram interrompidas por problemas técnicos com o empreiteiro. O processo foi retomado em 2025, com a execução final a decorrer num período de 12 meses.
Para garantir a continuidade do serviço, o Chefe de Estado apelou ao pagamento do consumo pelos beneficiários, justificando que a operação exige custos com energia elétrica, tratamento da água e reparação de equipamentos. Chapo alertou contra atos de vandalismo e sabotagem, classificando-os como entraves ao desenvolvimento e à paz.
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