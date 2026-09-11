Novo sistema de água em Muatimamba transforma a vida de milhares de pessoas

Novo sistema de água em Muatimamba beneficia cinco mil pessoas no distrito de Panda

O Presidente Daniel Chapo inaugurou o sistema de abastecimento de água de Muatimamba, no distrito de Panda, província de Inhambane. A infraestrutura visa reduzir a distância percorrida pelas famílias para obter água e fortalecer a resiliência das comunidades face à seca.

Photo: mos.ru by Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ водоснабжение

Capacidade e infraestrutura

O sistema beneficia atualmente pouco mais de três mil pessoas, com potencial para chegar a cinco mil. A rede compreende:

200 ligações domiciliárias e três fontanários públicos;

e três fontanários públicos; Um depósito de 100 metros cúbicos (100 mil litros) e uma reserva de 75 metros cúbicos;

Duas bombas de captação com capacidade de 10 metros cúbicos por hora cada.

Impacto social e segurança alimentar

Daniel Chapo destacou que o acesso direto à água liberta mulheres e raparigas da carga do transporte de água, permitindo que as jovens foquem nos estudos. O Presidente incentivou ainda as famílias a criar hortas domésticas para cultivar couve, cebola, tomate e cenoura, visando melhorar a nutrição e reduzir gastos com mercados.

Investimento e execução

O projeto custou cerca de 33 milhões de meticais (516 mil dólares), com apoio do Reino Unido, que financia sistemas de água rural em Moçambique desde 2009. No total, o governo britânico contribuiu para a construção de mais de 180 sistemas no país, sendo 11 na província de Inhambane.

As obras começaram em 2022, mas foram interrompidas por problemas técnicos com o empreiteiro. O processo foi retomado em 2025, com a execução final a decorrer num período de 12 meses.

Sustentabilidade e manutenção

Para garantir a continuidade do serviço, o Chefe de Estado apelou ao pagamento do consumo pelos beneficiários, justificando que a operação exige custos com energia elétrica, tratamento da água e reparação de equipamentos. Chapo alertou contra atos de vandalismo e sabotagem, classificando-os como entraves ao desenvolvimento e à paz.