Bastidores fervilham em Maputo: a reconfiguração estratégica dita o novo rumo do partido

A Frelimo deu início à mobilização das suas estruturas para a disputa de cargos e a escolha de delegados que irão integrar o 13.º Congresso do partido. O encontro está agendado para ocorrer entre 20 e 25 de Julho de 2027, na cidade de Nampula.
A Comissão Política do partido aprovou os calendários eleitorais para a renovação dos órgãos internos. Para coordenar a fase preparatória, foi estabelecido o Gabinete Central de Preparação, liderado pelo Secretário-Geral, Chakil Aboobacar.
A organização do evento foi dividida em seis áreas estratégicas:
Entre 16 e 21 de Setembro, brigadas centrais de assistência deslocam-se às províncias e a Maputo para formalizar a criação dos gabinetes locais de preparação.
Na cidade de Maputo, a entrega de candidaturas ao cargo de Primeiro Secretário Distrital ocorre entre 7 e 12 de Setembro. João Muchine Mudema foi indicado para assumir as funções de Primeiro Secretário em caráter interino para conduzir este processo.
A definição dos delegados e a eleição dos órgãos internos nestas fases iniciais determinarão o peso político de cada corrente partidária no Congresso de 2027.
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