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Bastidores fervilham em Maputo: a reconfiguração estratégica dita o novo rumo do partido

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Frelimo inicia processo de renovação interna rumo ao 13.º Congresso

A Frelimo deu início à mobilização das suas estruturas para a disputa de cargos e a escolha de delegados que irão integrar o 13.º Congresso do partido. O encontro está agendado para ocorrer entre 20 e 25 de Julho de 2027, na cidade de Nampula.

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Photo: ТГ-канал Центра народной дипломатии
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A Comissão Política do partido aprovou os calendários eleitorais para a renovação dos órgãos internos. Para coordenar a fase preparatória, foi estabelecido o Gabinete Central de Preparação, liderado pelo Secretário-Geral, Chakil Aboobacar.

Estrutura de gestão do Congresso

A organização do evento foi dividida em seis áreas estratégicas:

  • Atividade Interna e Formação: Verónica Nataniel Macamo (chefia), apoiada por Amélia Tomás Muendane, João Muchine Mudema e Celmira da Silva.
  • Mobilização, Comunicação e Imagem: Margarida Talapa (chefia), com Celso Correia, Pedro Guiliche e Feliz Silvia.
  • Finanças e Logística: Filipe Paunde (chefia), com Aires Ali, Sónia Macuvel e Benvinda Levy.
  • Documentação: Eneas Comiche (chefia), apoiado por Francisco Mucanheia e Nelson Muianga.
  • Relações Exteriores e Protocolo: Alcinda António de Abreu (chefia), com Nyelete Mondlane e Ludmila Maguni.
  • Verificação e Análise de Candidaturas: Ana Comoana (chefia), com Esperança Bias e Iasalde Ussene.

Cronograma e mobilização local

Entre 16 e 21 de Setembro, brigadas centrais de assistência deslocam-se às províncias e a Maputo para formalizar a criação dos gabinetes locais de preparação.

Na cidade de Maputo, a entrega de candidaturas ao cargo de Primeiro Secretário Distrital ocorre entre 7 e 12 de Setembro. João Muchine Mudema foi indicado para assumir as funções de Primeiro Secretário em caráter interino para conduzir este processo.

A definição dos delegados e a eleição dos órgãos internos nestas fases iniciais determinarão o peso político de cada corrente partidária no Congresso de 2027.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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