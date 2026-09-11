Bastidores fervilham em Maputo: a reconfiguração estratégica dita o novo rumo do partido

Frelimo inicia processo de renovação interna rumo ao 13.º Congresso

A Frelimo deu início à mobilização das suas estruturas para a disputa de cargos e a escolha de delegados que irão integrar o 13.º Congresso do partido. O encontro está agendado para ocorrer entre 20 e 25 de Julho de 2027, na cidade de Nampula.

Photo: ТГ-канал Центра народной дипломатии Африка

A Comissão Política do partido aprovou os calendários eleitorais para a renovação dos órgãos internos. Para coordenar a fase preparatória, foi estabelecido o Gabinete Central de Preparação, liderado pelo Secretário-Geral, Chakil Aboobacar.

Estrutura de gestão do Congresso

A organização do evento foi dividida em seis áreas estratégicas:

Atividade Interna e Formação: Verónica Nataniel Macamo (chefia), apoiada por Amélia Tomás Muendane, João Muchine Mudema e Celmira da Silva.

Verónica Nataniel Macamo (chefia), apoiada por Amélia Tomás Muendane, João Muchine Mudema e Celmira da Silva. Mobilização, Comunicação e Imagem: Margarida Talapa (chefia), com Celso Correia, Pedro Guiliche e Feliz Silvia.

Margarida Talapa (chefia), com Celso Correia, Pedro Guiliche e Feliz Silvia. Finanças e Logística: Filipe Paunde (chefia), com Aires Ali, Sónia Macuvel e Benvinda Levy.

Filipe Paunde (chefia), com Aires Ali, Sónia Macuvel e Benvinda Levy. Documentação: Eneas Comiche (chefia), apoiado por Francisco Mucanheia e Nelson Muianga.

Eneas Comiche (chefia), apoiado por Francisco Mucanheia e Nelson Muianga. Relações Exteriores e Protocolo: Alcinda António de Abreu (chefia), com Nyelete Mondlane e Ludmila Maguni.

Alcinda António de Abreu (chefia), com Nyelete Mondlane e Ludmila Maguni. Verificação e Análise de Candidaturas: Ana Comoana (chefia), com Esperança Bias e Iasalde Ussene.

Cronograma e mobilização local

Entre 16 e 21 de Setembro, brigadas centrais de assistência deslocam-se às províncias e a Maputo para formalizar a criação dos gabinetes locais de preparação.

Na cidade de Maputo, a entrega de candidaturas ao cargo de Primeiro Secretário Distrital ocorre entre 7 e 12 de Setembro. João Muchine Mudema foi indicado para assumir as funções de Primeiro Secretário em caráter interino para conduzir este processo.

A definição dos delegados e a eleição dos órgãos internos nestas fases iniciais determinarão o peso político de cada corrente partidária no Congresso de 2027.