Justiça de Espanha investiga Marrocos por fluxo migratório em Ceuta

Justiça espanhola investiga Marrocos por entrada massiva de migrantes em Ceuta

A Justiça de Espanha abriu, a 7 de setembro, uma investigação sobre a entrada de milhares de migrantes no enclave de Ceuta no final de julho. O processo centra-se em indícios de que o Marrocos teria adotado uma gestão favorável à movimentação de pessoas para o território espanhol.

Photo: commons.wikimedia.org by KMOf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ La playa de La Ribera (Ceuta), 25-09-2010

A Audiência Nacional, sediada em Madrid, aponta que os factos podem constituir crimes, com destaque para o atentado contra a paz ou a independência do Estado espanhol.

Acusações de "acompanhamento ativo"

A decisão judicial baseia-se num relatório da polícia espanhola. O documento indica que elementos uniformizados das forças de segurança marroquinas não apenas foram permissivos, mas realizaram um "acompanhamento ativo", orientando os migrantes sobre como cruzar a fronteira.

A juíza María Tardón, responsável pelo caso, afirma que ficou evidenciada a gestão favorável ao processo a partir do território do Reino do Marrocos. A magistrada classificou o uso de fluxos migratórios como uma técnica de "operações de guerra híbrida".

Impacto e vítimas

Segundo a juíza, as ondas migratórias provocaram o colapso do controlo fronteiriço e a violação da soberania territorial de Espanha, descartando que as ações tenham sido acidentais ou espontâneas. Além dos crimes contra o Estado, a investigação abrange possíveis crimes contra os direitos de estrangeiros, incluindo homicídios involuntários.

Mortes: Mais de 100 pessoas morreram ao tentar chegar a Ceuta a nado.

Mais de 100 pessoas morreram ao tentar chegar a Ceuta a nado. Volume: Mais de 70 mil pessoas, maioritariamente marroquinas, entraram no território em julho, embora a maioria já tenha regressado ao Marrocos.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em português.