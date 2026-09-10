PM defende construção de mecanismos de financiamento para transformação local do caju

O primeiro-ministro, Ilídio Vieira Té, defendeu a criação de mecanismos de financiamento transparentes e viáveis para viabilizar a transformação local do caju. O objetivo é reduzir a dependência da exportação de matéria-prima e aumentar a valorização do produto dentro do país.
Durante reunião com a indústria e comunidades rurais, o chefe do governo afirmou que a falta de políticas públicas eficazes trava a industrialização do setor, embora o caju seja a principal fonte de renda para inúmeras famílias guineenses.
Para reverter o cenário, a proposta foca nos seguintes pontos:
Associações rurais apoiam a iniciativa e aguardam a implementação dos novos mecanismos, que devem contar com o apoio de órgãos governamentais de desenvolvimento rural e instituições financeiras.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em português.
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