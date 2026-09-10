Porto de Bissau lança concurso para compra de novos equipamentos

Porto de Bissau abre concurso internacional para compra de equipamentos de movimentação

O Porto de Bissau, em parceria com a Agência de Promoção e Gestão de Bens (APGB), lançou o concurso internacional Nº 001/APGB/F/2026. O objetivo é a aquisição de equipamentos de movimentação portuária e a contratação de serviços associados para modernizar a infraestrutura e aumentar a produtividade das operações.

Photo: flickr.com by Nik Cyclist from Bangkok, Thailand, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Порт

Equipamentos e serviços solicitados

O concurso destina-se a fornecedores e fabricantes internacionais que cumpram as normas técnicas e as exigências do porto. A lista de necessidades inclui:

Equipamentos de movimentação (guindastes, empilhadores e similares);

Sistemas de gestão e armazenamento de mercadorias;

Material de segurança e embotelhamento;

Serviços de manutenção e reparação.

Critérios de seleção e candidatura

A avaliação das propostas terá como base a qualidade técnica, o preço, a conformidade com as normas internacionais e a experiência comprovada do fornecedor.

As empresas interessadas devem submeter as ofertas seguindo as condições detalhadas no documento do concurso, disponível no site da APGB. Para mais informações, o contacto deve ser feito via website ou correio eletrónico da agência.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em português.