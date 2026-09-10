Plataforma Decide apresenta provas de violência policial à PGR

Plataforma "Decide" entrega PGR mais de mil evidências de violência policial

A plataforma eleitoral "Decide" entregou à Procuradoria-Geral da República (PGR) um conjunto de 1.137 ficheiros, compostos por vídeos e fotografias, que documentam alegadas atrocidades cometidas pelas forças policiais durante as manifestações pós-eleitorais de 2024-2025.

Photo: https://t.me/s/krasovskayanr by Наталия Красовская Русский дом

O material foi submetido para integrar os processos em curso na PGR relativos a mortes, torturas e desaparecimentos registados nos confrontos. Segundo Wilker Dias, diretor executivo da "Decide", as evidências visam reforçar a queixa-crime apresentada por organizações da sociedade civil contra o ex-ministro do Interior, Pascoal Ronda, e o ex-comandante da polícia, Bernardino Rafael.

Dados sobre as vítimas

De acordo com as estatísticas compiladas pela plataforma, o período de instabilidade iniciado a 21 de outubro de 2024 resultou em:

Cerca de 400 mortes por disparos policiais;

por disparos policiais; 619 feridos por arma de fogo.

Obstáculos processuais e contexto político

Wilker Dias afirmou que o processo no Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos apresenta um avanço superior ao caso nacional. O diretor executivo alegou que a falta de cooperação da Polícia da República de Moçambique (PRM) tem dificultado o progresso da investigação na PGR, embora as autoridades justifiquem a lentidão pela complexidade de ouvir testemunhas em diversas províncias.

A entrega dos ficheiros ocorre num momento de tensão jurídica para Venâncio Mondlane, líder da Aliança Nacional para a Moçambique Livre e Autónoma (Anamola). Mondlane, que convocou as manifestações contra os resultados das eleições de outubro de 2024, foi summoned pelo Tribunal Supremo para um julgamento em outubro.

As acusações contra Mondlane incluem:

Apologia pública de crime;

Instigação à desobediência coletiva;

Instigação pública ao crime;

Instigação e incitamento ao terrorismo.

Para viabilizar o julgamento, o Conselho de Estado decidiu recentemente levantar a imunidade de Mondlane.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em português.