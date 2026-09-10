Nova oportunidade de financiamento para mulheres empreendedoras em Moçambique

Moza Banco e BEI lançam linha de financiamento para mulheres empreendedoras

O Moza Banco e o Banco Europeu de Investimento (BEI) lançaram uma nova linha de financiamento destinada a empresas com participação feminina significativa na propriedade, gestão ou cadeias de valor. O mecanismo reserva 40% do seu montante total para este segmento, visando reduzir as barreiras no acesso ao crédito para mulheres em Moçambique.

Photo: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Товарный знак

A iniciativa foca-se em empresas de todas as dimensões — de micro a médias — com prioridade em três sectores estratégicos para a economia nacional:

Agricultura e agro-processamento;

Construção e infraestruturas;

Tecnologia e digital.

Assistência técnica e literacia financeira

Para além do capital, a operação integra um programa de Assistência Técnica para Apoiar a Inclusão Financeira de Mulheres Empreendedoras. Implementado pela GOPA AFC entre 2025 e 2027, o programa é financiado pela União Europeia e pelo BEI através do Fundo Fiduciário ACP. O apoio inclui formação, sessões de literacia financeira, workshops sectoriais e auxílio na preparação de candidaturas ao financiamento.

Correção de ineficiências económicas

Durante o lançamento em Maputo, Sheila Ronda, Directora de Retalho do Moza Banco, afirmou que a dificuldade de acesso ao crédito não reside no mérito das empresárias, mas no desenho dos instrumentos financeiros. "Ao reservarmos 40% desta linha, não estamos a conceder um favor: estamos a corrigir uma ineficiência da própria economia", declarou.

O evento também serviu para apresentar Maria Chissano como Women Champion do Moza Banco, responsável por impulsionar a inclusão financeira feminina em toda a rede da instituição. A medida complementa o projecto Moza Women, lançado em 2024, que combina soluções financeiras e não financeiras para fortalecer a presença da mulher na economia moçambicana.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em português.