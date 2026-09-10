Investimento milionário para novas barragens no sul de Moçambique

Moçambique necessita de cerca de 1,5 mil milhões de dólares para concretizar a construção das barragens de Moamba Major e Mapai. Os projectos visam criar uma frente de defesa contra cheias e secas na região sul do país, mas permanecem sem financiamento assegurado, segundo o Director-geral da Administração Regional de Águas do Sul (ARA-Sul), Edgar Chongo.
O investimento divide-se da seguinte forma:
A barragem de Moamba Major terá capacidade para armazenar 780 milhões de metros cúbicos de água. O projecto é estratégico para garantir o abastecimento hídrico do Grande Maputo a longo prazo, colmatando a insuficiência da barragem dos Pequenos Libombos, construída em 1987 e já insuficiente para a actual procura demográfica. A ARA-Sul actualiza projectos e desenhos técnicos da obra, com previsão de conclusão destes estudos até ao início do próximo ano.
A barragem de Mapai foca-se na vulnerabilidade do vale do Limpopo. Actualmente, o rio não possui infraestruturas de regulação de caudais, permitindo a passagem livre de águas provenientes dos países a montante. A nova obra permitiria controlar esses caudais e armazenar água para períodos de seca.
Além do custo financeiro, a concretização de Mapai enfrenta complexidades sociais: o projecto afecta cerca de 21 comunidades, exigindo processos de reassentamento.
A ARA-Sul integra estas obras numa estratégia de resiliência baseada em duas frentes:
A administração continua a promover os projectos junto de potenciais parceiros para mobilizar os recursos necessários.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em português<///a>.
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