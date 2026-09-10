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Investimento milionário para novas barragens no sul de Moçambique

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Construção de barragens em Moamba Major e Mapai exige investimento de 1,5 mil milhões de dólares

Moçambique necessita de cerca de 1,5 mil milhões de dólares para concretizar a construção das barragens de Moamba Major e Mapai. Os projectos visam criar uma frente de defesa contra cheias e secas na região sul do país, mas permanecem sem financiamento assegurado, segundo o Director-geral da Administração Regional de Águas do Sul (ARA-Sul), Edgar Chongo.

Водопад Виктория, Зимбабве
Photo: flickr.com by Fabio Achilli, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Водопад Виктория, Зимбабве

Custos e Objectivos Estruturais

O investimento divide-se da seguinte forma:

  • Moamba Major: Estimada em 500 milhões de dólares.
  • Mapai: Estimada em 1 mil milhões de dólares ou superior.

A barragem de Moamba Major terá capacidade para armazenar 780 milhões de metros cúbicos de água. O projecto é estratégico para garantir o abastecimento hídrico do Grande Maputo a longo prazo, colmatando a insuficiência da barragem dos Pequenos Libombos, construída em 1987 e já insuficiente para a actual procura demográfica. A ARA-Sul actualiza projectos e desenhos técnicos da obra, com previsão de conclusão destes estudos até ao início do próximo ano.

Controlo de Cheias e Impacto Social no Limpopo

A barragem de Mapai foca-se na vulnerabilidade do vale do Limpopo. Actualmente, o rio não possui infraestruturas de regulação de caudais, permitindo a passagem livre de águas provenientes dos países a montante. A nova obra permitiria controlar esses caudais e armazenar água para períodos de seca.

Além do custo financeiro, a concretização de Mapai enfrenta complexidades sociais: o projecto afecta cerca de 21 comunidades, exigindo processos de reassentamento.

Estratégia de Resiliência Climática

A ARA-Sul integra estas obras numa estratégia de resiliência baseada em duas frentes:

  1. Medidas estruturais: Construção de barragens para armazenamento e regulação de caudais.
  2. Medidas não estruturais: Implementação de sistemas de aviso, monitoria hidrológica e instalação de estações automáticas e telemétricas para transmissão de dados em tempo real.

A administração continua a promover os projectos junto de potenciais parceiros para mobilizar os recursos necessários.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em português<///a>.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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