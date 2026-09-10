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Atletas de Gaza sob investigação do SERNIC por falsificação de idades

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SERNIC investiga suspeita de falsificação de idades de atletas de Gaza

O Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) vai apurar a alegada falsificação de idades de atletas da província de Gaza que participaram no XVI Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares, em Inhambane. A medida foi anunciada pelo Governador de Gaza, Alfeu Cuna, durante a receção da delegação provincial.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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A investigação surge após a deteção de irregularidades na documentação de vários atletas, situação que resultou na desqualificação da equipa masculina de andebol de Gaza.

Dados da inelegibilidade

Segundo os organizadores do evento, dos 1.400 atletas participantes, 31 foram considerados inelegíveis. A província de Gaza registou o maior número de casos, com 14 alunos, seguida por Sofala (sete) e Maputo (três).

Embora o regulamento dos Jogos Escolares limite a participação a estudantes do ensino secundário com idades entre os 11 e os 16 anos, foram identificados jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 21 anos entre os inelegíveis.

Possíveis responsáveis e consequências

O Governador Alfeu Cuna pretende esclarecer como foi possível a obtenção de documentos falsos e quem são os responsáveis. O Governo Provincial suspeita do envolvimento de uma rede que poderá incluir:

  • Funcionários da Direção Provincial da Juventude e Desportos;
  • Professores;
  • Agentes dos Serviços de Identificação Civil;
  • Pais e encarregados de educação.

Cuna destacou a necessidade de investigar a emissão dos Bilhetes de Identidade (BI), apontando para a provável participação de agentes da identificação civil. O governante garantiu a aplicação de "medidas mais sérias" para evitar a repetição destas práticas.

Paralelamente, a porta-voz da organização dos jogos, Arlinda Chaquisse, Diretora Nacional de Saúde Escolar e Assuntos Transversais, alertou que os professores e outros agentes envolvidos nas irregularidades poderão enfrentar medidas administrativas.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em português.

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Author`s name Petr Ermilin
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