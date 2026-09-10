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Incursão do Estado Islâmico atinge acampamento de caça no Niassa

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Insurgentes do Estado Islâmico atacam acampamento de caça no Niassa

O Estado Islâmico de Moçambique (EIM) atacou, a 3 de Setembro, um acampamento de caça próximo à Reserva Especial do Niassa. A incursão resultou no saque e incêndio das instalações, no sequestro de vários trabalhadores e na subsequente evacuação de cidadãos estrangeiros da região.

Хезболла
Photo: www.tasnimnews.com by Tasnim News Agency reporter (uncredited), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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O ataque, efetuado por um grupo vindo de Montepuez (Cabo Delgado), evidencia a capacidade de manobra dos insurgentes em zonas rurais, mesmo após operações bem-sucedidas do exército moçambicano naquela área nas semanas anteriores.

Objetivos e impacto da operação

Segundo Peter Bofin, analista sénior do projeto ACLED, a operação teve múltiplas finalidades:

  • Reabastecimento: Roubo de alimentos, armas e equipamentos. Dois veículos foram roubados, embora abandonados posteriormente.
  • Financeiro: Sequestros presumivelmente destinados à obtenção de resgates.
  • Estratégico: Desestabilização do controlo estatal e impacto direto no setor de turismo e caça, ocorrendo precisamente durante a temporada (Julho a Novembro).
  • Propaganda: Atração de atenção internacional para a rede global do Estado Islâmico.

Contexto geográfico e frequência

Esta é a segunda incursão significativa no Niassa desde que a insurgência começou, no final de 2017, e a primeira desde Maio de 2025. Bofin observa que, embora o EIM tenha realizado incursões em Nampula e no Niassa nos últimos dois anos, este evento em Marangira permanece, provavelmente, como um ataque isolado.

O analista argumenta que o grupo não possui redes de apoio logístico suficientes para estabelecer uma presença permanente no Niassa. Além disso, a vigilância feita por organizações de conservação e turismo, que utilizam helicópteros e guardas florestais, dificulta a manutenção de bases fixas na província.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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