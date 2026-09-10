Incursão do Estado Islâmico atinge acampamento de caça no Niassa

Insurgentes do Estado Islâmico atacam acampamento de caça no Niassa

O Estado Islâmico de Moçambique (EIM) atacou, a 3 de Setembro, um acampamento de caça próximo à Reserva Especial do Niassa. A incursão resultou no saque e incêndio das instalações, no sequestro de vários trabalhadores e na subsequente evacuação de cidadãos estrangeiros da região.

Photo: www.tasnimnews.com by Tasnim News Agency reporter (uncredited), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Хезболла

O ataque, efetuado por um grupo vindo de Montepuez (Cabo Delgado), evidencia a capacidade de manobra dos insurgentes em zonas rurais, mesmo após operações bem-sucedidas do exército moçambicano naquela área nas semanas anteriores.

Objetivos e impacto da operação

Segundo Peter Bofin, analista sénior do projeto ACLED, a operação teve múltiplas finalidades:

Reabastecimento: Roubo de alimentos, armas e equipamentos. Dois veículos foram roubados, embora abandonados posteriormente.

Roubo de alimentos, armas e equipamentos. Dois veículos foram roubados, embora abandonados posteriormente. Financeiro: Sequestros presumivelmente destinados à obtenção de resgates.

Sequestros presumivelmente destinados à obtenção de resgates. Estratégico: Desestabilização do controlo estatal e impacto direto no setor de turismo e caça, ocorrendo precisamente durante a temporada (Julho a Novembro).

Desestabilização do controlo estatal e impacto direto no setor de turismo e caça, ocorrendo precisamente durante a temporada (Julho a Novembro). Propaganda: Atração de atenção internacional para a rede global do Estado Islâmico.

Contexto geográfico e frequência

Esta é a segunda incursão significativa no Niassa desde que a insurgência começou, no final de 2017, e a primeira desde Maio de 2025. Bofin observa que, embora o EIM tenha realizado incursões em Nampula e no Niassa nos últimos dois anos, este evento em Marangira permanece, provavelmente, como um ataque isolado.

O analista argumenta que o grupo não possui redes de apoio logístico suficientes para estabelecer uma presença permanente no Niassa. Além disso, a vigilância feita por organizações de conservação e turismo, que utilizam helicópteros e guardas florestais, dificulta a manutenção de bases fixas na província.