Incursão do Estado Islâmico atinge acampamento de caça no Niassa

O Estado Islâmico de Moçambique (EIM) atacou, a 3 de Setembro, um acampamento de caça próximo à Reserva Especial do Niassa. A incursão resultou no saque e incêndio das instalações, no sequestro de vários trabalhadores e na subsequente evacuação de cidadãos estrangeiros da região.
O ataque, efetuado por um grupo vindo de Montepuez (Cabo Delgado), evidencia a capacidade de manobra dos insurgentes em zonas rurais, mesmo após operações bem-sucedidas do exército moçambicano naquela área nas semanas anteriores.
Segundo Peter Bofin, analista sénior do projeto ACLED, a operação teve múltiplas finalidades:
Esta é a segunda incursão significativa no Niassa desde que a insurgência começou, no final de 2017, e a primeira desde Maio de 2025. Bofin observa que, embora o EIM tenha realizado incursões em Nampula e no Niassa nos últimos dois anos, este evento em Marangira permanece, provavelmente, como um ataque isolado.
O analista argumenta que o grupo não possui redes de apoio logístico suficientes para estabelecer uma presença permanente no Niassa. Além disso, a vigilância feita por organizações de conservação e turismo, que utilizam helicópteros e guardas florestais, dificulta a manutenção de bases fixas na província.
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