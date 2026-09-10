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África do Sul usa drones e novas cercas para vigiar fronteiras

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África do Sul reforça vigilância em Lebombo e outras fronteiras com drones e cercas

O governo da África do Sul implantou cinco drones para monitorar pontos críticos da sua fronteira, incluindo a zona de Lebombo, junto a Ressano Garcia, na província de Maputo. A medida faz parte de um plano de expansão que prevê a aquisição de mais nove aparelhos para intensificar a fiscalização.

Дрон
Photo: commons.wikimedia.org by Public Affairs Alejandro Peña, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дрон

Além da vigilância aérea, Pretória aprovou a construção de uma cerca de segurança ao longo da fronteira para travar a entrada ilegal de imigrantes. Para combater a corrupção, funcionários da Agência de Gestão de Fronteiras (BMA) e de outras instituições de apoio passarão a utilizar câmeras corporais.

Segundo a ministra da Justiça e Desenvolvimento Constitucional, Mmamoloko Kubayi, as câmeras servirão para evitar a aceitação de subornos e monitorar a eficácia das deportações, impedindo que indivíduos repatriados regressem ao país imediatamente.

Infraestrutura e Modernização

O governo reconhece a vulnerabilidade dos 4.471 km de fronteira terrestre. Problemas como cercas danificadas, vandalismo e estradas em mau estado dificultam as patrulhas e atrasam a resposta a incidentes, facilitando o contrabando e o crime transnacional. Para enfrentar a situação, foi aprovado o Plano de Melhoria da Infraestrutura de Fronteira para 2026-2030, que abrangerá as sete províncias fronteiriças.

No plano tecnológico e legal, destacam-se:

  • Implementação da Autorização Eletrônica de Viagem para digitalizar a segurança.
  • Criação de uma nova estrutura legal para a gestão de cidadania e imigração.
  • Realização de inspeções multidisciplinares em Gauteng, KwaZulu-Natal e Cabo Ocidental.

Dados de Repatriação e Cooperação Regional

Entre 14 de junho e 20 de agosto de 2026, a África do Sul deportou ou repatriou 86.596 estrangeiros, a maioria oriundos de Moçambique, Zimbabwe e Malawi. Paralelamente, entre abril e julho de 2026, foram interceptados 4.200 imigrantes sem documentação, concentrados principalmente no corredor norte (fronteira com o Zimbabwe) e em áreas limítrofes com Moçambique.

A ministra Kubayi sublinhou que a gestão migratória exige cooperação entre países de origem, trânsito e destino. Neste sentido, a África do Sul assinou planos de ação conjuntos com Moçambique, Lesotho e Eswatini para coordenar operações e partilhar informações. Além disso, delegados da SADC endossaram a proposta de um diálogo regional multissetorial sobre migração, previsto até 31 de dezembro de 2026.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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