Moçambique e o risco do autoritarismo digital nas redes sociais

Caso Venâncio Mondlane sinaliza avanço do autoritarismo digital em Moçambique

O processo judicial contra Venâncio Mondlane, centrado especialmente nas suas transmissões ao vivo (lives), levanta um alerta sobre a deriva de Moçambique em direção ao autoritarismo digital. O conceito refere-se ao uso e abuso de tecnologia por governos para silenciar a dissidência e reprimir vozes críticas.

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A erosão democrática e a política rebelde

A crise das democracias contemporâneas tem empurrado cidadãos a procurar formas de participação política fora dos canais convencionais. Perante a desilusão com processos eleitorais e instituições, surge a chamada "unruly politics" (política rebelde), onde a população utiliza a sua própria linguagem e meios de ação, desafiando a lógica do Estado.

Neste cenário, o espaço digital tornou-se a nova esfera pública. Ferramentas como Facebook e WhatsApp deixaram de ser apenas para entretenimento para se tornarem essenciais à liberdade de expressão e ao engajamento cívico, funcionando como catalisadores de movimentos de insurgência contra regimes autoritários em várias partes do mundo e em África.

Mecanismos de repressão digital em Moçambique

O autoritarismo digital manifesta-se através de táticas que replicam a repressão do mundo físico no ambiente virtual. Em Moçambique, essa tendência é evidenciada por:

Cortes de internet: Interrupções deliberadas de serviços durante crises pós-eleitorais, como as registadas em 2024.

Interrupções deliberadas de serviços durante crises pós-eleitorais, como as registadas em 2024. Tentativas de legalização da repressão: O lançamento de decretos para restringir o uso de ferramentas digitais no engajamento cívico (recentemente invalidado pelo Conselho Constitucional).

O lançamento de decretos para restringir o uso de ferramentas digitais no engajamento cívico (recentemente invalidado pelo Conselho Constitucional). Vigilância e assédio: Denúncias de ativistas sobre o "policiamento" online e o uso abusivo dos serviços secretos para monitorizar cidadãos.

O risco para as liberdades cívicas

A instrumentalização da lei e das instituições judiciais para punir a expressão digital não é um incidente isolado, mas parte de uma trajetória preocupante. Enquanto o Estado falha em combater crimes digitais como burlas e raptos, intensifica a vigilância sobre jovens e críticos do governo.

A decisão dos juízes do Tribunal Supremo no caso de Venâncio Mondlane terá, portanto, um peso que ultrapassa a técnica jurídica. O desfecho do processo contribuirá para a construção ou a desconstrução da democracia moçambicana, definindo se o país caminha para uma República que tolera a dissidência ou para um regime onde o autoritarismo domina também a esfera virtual.