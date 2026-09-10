Governo de Moçambique lança fundo milionário para jovens empreendedoras

Governo destina 1,4 mil milhões de Meticais para fomentar empreendedorismo feminino

O Governo de Moçambique vai atribuir um fundo não reembolsável de 100 mil Meticais a cada uma de 14 mil raparigas integradas no Programa de Capacitação para o Empreendedorismo. O investimento total de 1,4 mil milhões de Meticais, realizado em parceria com o Banco Mundial, visa garantir a autonomia económica e combater a pobreza.

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O anúncio foi feito pelo Presidente da República, Daniel Chapo, durante a 8ª Conferência Nacional sobre Mulher e Género, em Maputo. O montante individual supera o desembolso atual do Fundo de Desenvolvimento Económico Local (FDEL), que fixa o apoio em 50 mil Meticais (com tecto entre 200 mil e 500 mil) sob regime reembolsável e taxa de juro de 5%.

Capacitação e Inclusão Financeira

O apoio financeiro será concedido após a conclusão de um processo de capacitação. Segundo o Chefe de Estado, o objetivo é que as jovens adquiram competências para setores com maior potencial de crescimento na economia moderna. A iniciativa integra a dimensão "Liberdade da Pobreza" da agenda governamental, articulando-se com a meta de "Zero Violência", sob a premissa de que a independência financeira reduz a vulnerabilidade a ambientes abusivos.

O plano de ação do Governo abrange ainda:

Formação profissional e inclusão financeira;

Acesso à terra e tecnologia;

Fortalecimento de cadeias de valor através de programas como Meu Kit, Meu Emprego, FAIJ, FDEL, Mais Peixe e PROMULHER.

Moçambique pretende agora implementar a iniciativa da União Africana WYFEI 2030 (Inclusão Financeira e Económica das Mulheres e Jovens). Para isso, Daniel Chapo defende a criação de um capítulo nacional e de uma Plataforma Nacional da Mulher, que reúna empresárias, instituições financeiras, academia e setor privado para facilitar o acesso a mercados e financiamentos.

Indicadores de Participação Feminina

O Presidente destacou dados sobre a presença das mulheres em áreas estratégicas:

Educação: Em 2025, as raparigas representam 49,4% dos 9,7 milhões de alunos inscritos no Sistema Nacional de Educação.

Em 2025, as raparigas representam 49,4% dos 9,7 milhões de alunos inscritos no Sistema Nacional de Educação. Saúde e Justiça: A cobertura de partos institucionais atingiu 90,7% e a assistência jurídica às mulheres subiu para 40,4% em 2025.

A cobertura de partos institucionais atingiu 90,7% e a assistência jurídica às mulheres subiu para 40,4% em 2025. Terra e Proteção Social: Em 2025, 41,6% dos DUAT individuais emitidos em Gaza e Inhambane foram para mulheres. Na proteção social, 63,7% dos agregados assistidos (360 mil de um total de 500 mil) são chefiados por mulheres.

Em 2025, 41,6% dos DUAT individuais emitidos em Gaza e Inhambane foram para mulheres. Na proteção social, 63,7% dos agregados assistidos (360 mil de um total de 500 mil) são chefiados por mulheres. Política: As mulheres detêm 39,2% dos assentos na Assembleia da República e cerca de 30% dos cargos no Governo.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em português.