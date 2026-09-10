Governo de Moçambique lança fundo milionário para jovens empreendedoras

O Governo de Moçambique vai atribuir um fundo não reembolsável de 100 mil Meticais a cada uma de 14 mil raparigas integradas no Programa de Capacitação para o Empreendedorismo. O investimento total de 1,4 mil milhões de Meticais, realizado em parceria com o Banco Mundial, visa garantir a autonomia económica e combater a pobreza.
O anúncio foi feito pelo Presidente da República, Daniel Chapo, durante a 8ª Conferência Nacional sobre Mulher e Género, em Maputo. O montante individual supera o desembolso atual do Fundo de Desenvolvimento Económico Local (FDEL), que fixa o apoio em 50 mil Meticais (com tecto entre 200 mil e 500 mil) sob regime reembolsável e taxa de juro de 5%.
O apoio financeiro será concedido após a conclusão de um processo de capacitação. Segundo o Chefe de Estado, o objetivo é que as jovens adquiram competências para setores com maior potencial de crescimento na economia moderna. A iniciativa integra a dimensão "Liberdade da Pobreza" da agenda governamental, articulando-se com a meta de "Zero Violência", sob a premissa de que a independência financeira reduz a vulnerabilidade a ambientes abusivos.
O plano de ação do Governo abrange ainda:
Moçambique pretende agora implementar a iniciativa da União Africana WYFEI 2030 (Inclusão Financeira e Económica das Mulheres e Jovens). Para isso, Daniel Chapo defende a criação de um capítulo nacional e de uma Plataforma Nacional da Mulher, que reúna empresárias, instituições financeiras, academia e setor privado para facilitar o acesso a mercados e financiamentos.
O Presidente destacou dados sobre a presença das mulheres em áreas estratégicas:
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em português.
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