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Coreia do Sul reforça a resposta a desastres em Moçambique com nova doação

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INGD recebe equipamento informático da Coreia do Sul para reforçar resposta a desastres

O Instituto Nacional de Gestão de Riscos e Desastres (INGD) recebeu, nesta quarta-feira, equipamento informático avaliado em 300 mil dólares, doado pela Agência de Cooperação Internacional da Coreia do Sul (KOICA). O material integra um projecto de resiliência climática implementado em cinco províncias de Moçambique.

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O embaixador da República da Coreia do Sul, Bok-Won Kang, explicou que a iniciativa, iniciada em 2023, visa aumentar a capacidade de prevenção e resposta a eventos climáticos extremos, mencionando a iminência do fenómeno El Niño.

Aplicação e impacto nos serviços

De acordo com a presidente do INGD, Luísa Meque, os equipamentos serão utilizados em actividades internas e intersectoriais a nível nacional, beneficiando também técnicos nos distritos e províncias para reduzir a vulnerabilidade das populações.

Cleophas Torori, representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), destacou que o projecto foca-se em responder a riscos interligados e proteger investimentos nas comunidades mais expostas.

Preparação para a época chuvosa

O INGD informou que a elaboração do plano de contingência para a próxima época chuvosa está em curso. O processo segue um modelo ascendente, partindo dos distritos e províncias para o nível central, com a inclusão de sectores como:

  • Saúde;
  • Educação;
  • Energia;
  • Agricultura.

O documento final definirá as acções prioritárias e as medidas de emergência a adoptar durante o período de chuvas.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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