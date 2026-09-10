Moçambique reforça parceria estratégica com a França na área militar

O Ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Artur Chume, e a Ministra da Defesa de França, Catherine Vautrin, definiram o combate ao terrorismo como a prioridade central da cooperação bilateral entre os dois países. O acordo ocorreu durante a visita de trabalho de Chume à República Francesa.
Além da luta contra o terrorismo, a agenda bilateral focou-se em quatro eixos estratégicos:
O encontro serviu para reafirmar a vontade política de Moçambique e França em estreitar a colaboração em áreas consideradas prioritárias para a estabilidade de ambas as nações.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em português.
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