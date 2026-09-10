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Moçambique reforça parceria estratégica com a França na área militar

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Moçambique e França acordam reforço na cooperação contra o terrorismo

O Ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Artur Chume, e a Ministra da Defesa de França, Catherine Vautrin, definiram o combate ao terrorismo como a prioridade central da cooperação bilateral entre os dois países. O acordo ocorreu durante a visita de trabalho de Chume à República Francesa.

Генерал французской армии Пьер Шилль
Photo: flickr.com by Marinha do Brasil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Генерал французской армии Пьер Шилль

Além da luta contra o terrorismo, a agenda bilateral focou-se em quatro eixos estratégicos:

  • Formação e capacitação: Fortalecimento das capacidades nacionais e aprofundamento da parceria entre as instituições de defesa.
  • Segurança marítima: Implementação de mecanismos de prevenção e resposta a ameaças nos espaços marítimos.
  • Cooperação internacional: Alinhamento de ações com a União Europeia.
  • Estabilidade regional: Consolidação de parcerias para enfrentar ameaças à segurança.

O encontro serviu para reafirmar a vontade política de Moçambique e França em estreitar a colaboração em áreas consideradas prioritárias para a estabilidade de ambas as nações.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em português.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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