Moçambique reforça parceria estratégica com a França na área militar

Moçambique e França acordam reforço na cooperação contra o terrorismo

O Ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Artur Chume, e a Ministra da Defesa de França, Catherine Vautrin, definiram o combate ao terrorismo como a prioridade central da cooperação bilateral entre os dois países. O acordo ocorreu durante a visita de trabalho de Chume à República Francesa.

Photo: flickr.com by Marinha do Brasil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Генерал французской армии Пьер Шилль

Além da luta contra o terrorismo, a agenda bilateral focou-se em quatro eixos estratégicos:

Formação e capacitação: Fortalecimento das capacidades nacionais e aprofundamento da parceria entre as instituições de defesa.

Fortalecimento das capacidades nacionais e aprofundamento da parceria entre as instituições de defesa. Segurança marítima: Implementação de mecanismos de prevenção e resposta a ameaças nos espaços marítimos.

Implementação de mecanismos de prevenção e resposta a ameaças nos espaços marítimos. Cooperação internacional: Alinhamento de ações com a União Europeia.

Alinhamento de ações com a União Europeia. Estabilidade regional: Consolidação de parcerias para enfrentar ameaças à segurança.

O encontro serviu para reafirmar a vontade política de Moçambique e França em estreitar a colaboração em áreas consideradas prioritárias para a estabilidade de ambas as nações.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em português.