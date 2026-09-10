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Caju na Guiné-Bissau: novo plano visa transformar a castanha localmente

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Governo empossa comissão para angariar fundos destinados à transformação do caju

O Primeiro-ministro de Transição, Ilídio Vieira Té, empossou a Comissão Organizadora da Mesa Redonda para a mobilização de financiamento sustentável para a cadeia do caju. O grupo tem a tarefa de captar recursos e definir mecanismos financeiros para viabilizar a transformação local da castanha, principal produto de exportação da Guiné-Bissau.

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A comissão, criada pelo Despacho 66/2026 do Gabinete do Primeiro-ministro, é presidida por Henrique Horta dos Santos, antigo ministro das Finanças, e conta com mais de dez membros. O objetivo central é organizar a Mesa Redonda agendada para novembro deste ano.

Mudança de modelo económico

Durante a cerimónia, o chefe do Governo defendeu a transição de um modelo baseado apenas na exportação de matéria-prima para uma cadeia de valor moderna. Segundo Ilídio Vieira Té, a aposta na industrialização local deve transformar o setor num motor de impacto social, refletindo-se na saúde, alimentação, educação e criação de emprego para as famílias guineenses, especialmente nas zonas rurais.

O Primeiro-ministro sublinhou a necessidade de criar mecanismos de financiamento que sejam:

  • Acessíveis;
  • Transparentes;
  • Sustentáveis.

Este apoio deve abranger todas as etapas da produção, desde o cultivo até ao transporte e comercialização nos mercados interno e externo, promovendo a aproximação entre o Estado, o setor privado, instituições financeiras, produtores e parceiros de desenvolvimento.

Coordenação e parceiros

O ministro do Comércio e Indústria, Jaimentino Có, referiu que a iniciativa reforçará o diálogo com parceiros bilaterais e multilaterais para resolver os problemas da fileira do caju. Já Henrique Horta dos Santos, presidente da comissão, afirmou que a equipa liderará a mobilização de fundos junto de instituições financeiras e parceiros internacionais, conforme o plano de atividades.

Embora a data exata da Mesa Redonda ainda não tenha sido fixada, o evento permanece previsto para novembro.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em português.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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