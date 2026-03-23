Sociedade CPLP Mundo Negόcios Rússia Desporto Ciência Jardim
News All >

Alta do Preço do Diesel no Brasil: Caminhoneiros Desistem de Greve

CPLP

Alta do Preço do Diesel no Brasil: Caminhoneiros Desistem de Greve
 
A greve geral de caminhoneiros que era iminente dias atrás devido à alta do diesel e aos valores dos fretes, foi descartada pelas lideranças do setor no final da tarde de quinta-feira (19).

МАЗ-5549
Photo: Own work by Druschba 4, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
МАЗ-5549

O recuo em relação à paralisação deu-se através de assembleia no Sindicato dos Caminhoneiros da Baixada Santista (Sindicam) em Santos, litoral de paulista, pouco após o governo federal ter publicado a Medida Provisória nº 1.343/2026 que intensifica a fiscalização do piso mínimo do frete, ampliando a proteção aos caminhoneiros ao garantir, com a nova Lei nº 13.703/2018 cumprimento dos valores pagos ao piso do serviço que, segundo o setor, tem sido desrespetados por diversas empresas.

Dias atrás, o governo já havia ampliado a fiscalização em postos de gasolina em relação ao aumento dos preços do diesel.

Este tem sido um assunto de alta preocupação ao governo federal, como visto nas diversas e fortes manifestações especialmente do presidente Luís Inácio Lula da Silva e seu vice, Geraldo Alckmin,

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
Maradona vai à China, ironiza Pelé, elogia Fidel e chama Bush de assassino
Mundo
Maradona vai à China, ironiza Pelé, elogia Fidel e chama Bush de assassino
Especialistas explicam por que fases difíceis podem ter um sentido espiritual oculto
Espiritualidade e Fé
Especialistas explicam por que fases difíceis podem ter um sentido espiritual oculto
Mais populares
Diretor de Contraterrorismo de Trump Renuncia em Oposição à Guerra ao Irã

É o funcionário de mais alto grau a abandonar o regime de Trump pela guerra de agressão no Oriente Médio

Diretor de Contraterrorismo de Trump Renuncia em Oposição à Guerra ao Irã
Alta do Preço do Diesel no Brasil: Caminhoneiros Desistem de Greve
Alta do Preço do Diesel no Brasil: Caminhoneiros Desistem de Greve
Diretor de Contraterrorismo de Trump Renuncia em Oposição à Guerra ao Irã Edu Montesanti A crítica da imprensa às ações do governo Adilson Roberto Gonçalves
últimos materiais
Alta do Preço do Diesel no Brasil: Caminhoneiros Desistem de Greve
Diretor de Contraterrorismo de Trump Renuncia em Oposição à Guerra ao Irã
Fraude do INSS Brasileiro: Polícia Apreende R$ 2,5 mi em Nova Operação
A crítica da imprensa às ações do governo
Alta do Preço do Diesel no Brasil: Caminhoneiros Ameaçam Greve
Milei Dispõe-Se a Cooperar com Trump na Guerra de Agressão ao Irã
Bolsonarismo: Irracionalidade Sua Matéria-Prima, Ódio como Motor, Hipocrisia como Verniz
Palácio Guanabara, ‘Gabinete do Crime Organizado do Rio’: Assessor do Governador
Justiça Veta Uso de Imóveis Públicos para Capitalizar Banco de Brasília
Nunca a Humanidade Esteve Tão Próxima do Fim
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.