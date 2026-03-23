Alta do Preço do Diesel no Brasil: Caminhoneiros Desistem de Greve

Alta do Preço do Diesel no Brasil: Caminhoneiros Desistem de Greve



A greve geral de caminhoneiros que era iminente dias atrás devido à alta do diesel e aos valores dos fretes, foi descartada pelas lideranças do setor no final da tarde de quinta-feira (19).

Photo: Own work by Druschba 4, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ МАЗ-5549

O recuo em relação à paralisação deu-se através de assembleia no Sindicato dos Caminhoneiros da Baixada Santista (Sindicam) em Santos, litoral de paulista, pouco após o governo federal ter publicado a Medida Provisória nº 1.343/2026 que intensifica a fiscalização do piso mínimo do frete, ampliando a proteção aos caminhoneiros ao garantir, com a nova Lei nº 13.703/2018 cumprimento dos valores pagos ao piso do serviço que, segundo o setor, tem sido desrespetados por diversas empresas.

Dias atrás, o governo já havia ampliado a fiscalização em postos de gasolina em relação ao aumento dos preços do diesel.

Este tem sido um assunto de alta preocupação ao governo federal, como visto nas diversas e fortes manifestações especialmente do presidente Luís Inácio Lula da Silva e seu vice, Geraldo Alckmin,