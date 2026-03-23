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Fraude do INSS Brasileiro: Polícia Apreende R$ 2,5 mi em Nova Operação

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Fraude do INSS Brasileiro: Polícia Apreende R$ 2,5 mi em Nova Operação
 
No desdobramento da Operação Sem Desconto da Polícia Federal (PF) brasileira que investiga esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões de beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), na nova Operação Indébito a força de ordem apreendeu cerca de R$ 2,5 milhões na manhã desta terça-feira (17), além de ter cumpridos 19 mandados de busca e apreensão, dois de prisão e outras medidas cautelares, no Ceará e Distrito Federal. .

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Photo: Pravda.Ru by Артём Логинов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Os valores são ainda uma estimativa preliminar de acordo com a PF, existindo a possibilidade de que sejam atualizados. Foram apreendidos € 15.750 e R$ 142.634, que somam R$ 237.291,50, além de aproximadamente R$ 2,27 milhões em veículos. Também foram recolhidos 21 óculos e 15 bolsas.

A deputada federal Maria Gorete Pereira (MDB-CE), uma das investigadas por suspeita de vínculos com autoridades do INSS, e de atuação a fim de conseguir vantagens ilícitas na estrutura administrativa federal, usará tornozeleira eletrônica por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF)..

Além da parlamentar cearense, estao sendo investigados na Operação Indébito o empresário Natjo de Lima Pinheiro e advogada e ex-presidente da associação Aapen (Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional) e da AAPB (Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil), Cecília Rodrigues Mota.

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