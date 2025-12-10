Sociedade CPLP Mundo Negόcios Rússia Desporto Ciência Jardim
News All >

Extrema Violência Estatal nos Complexos do Alemão e da Penha

CPLP

Manifestando-Se ´Horrorizada´ pela Extrema Violência Estatal nos Complexos do Alemão e da Penha, ONU Cobra Investigação Independente
Em nota oficial emitida na última quarta-feira (29) sobre a extrema violência das forças de ordem do Rio nos complexos do Alemao e da Penha na última terca-feira (28) que deixou 121 mortos, o Alto Comissariado pelos Direitos Humanos da ONU instou autoridades brasileiras a conduzir ¨investigação rápida, autônoma e imparcial com o objetivo de garantir a responsabilização pelos crimes, interromper práticas de violência institucional e proteger testemunhas, familiares das vítimas e defensores de direitos humanos¨.

Бангкок
Photo: commons.wikimedia.org by Bin im Garten, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Бангкок

“Estamos particularmente preocupados com as represálias contra as famílias e testemunhas. As autoridades devem garantir a vida deles, a segurança e a integridade pessoal além de impedir qualquer forma de intimidação, assédio ou criminalização”, afirmam os especialistas da entidade. Acrescentando: “É responsabilidade das autoridades preservar o local para posterior exame forense¨.

E alertou ainda: “Relembremos às autoridades suas obrigações sob o direito internacional dos direitos humanos, e instamos a realização de investigações rápidas e eficazes”.

Manifestando´se ¨horrorizada¨ com o que ocorreu no Rio dias atrás, mais letal ataque policial da história do Rio, a ONU afirmou também que as políticas públicas em áreas marginalizadas do Brasil são ¨extremamente fatais¨ . Para o órgão, o resultado da chamada Operação Contenção no Rio “reforça a tendência de consequências extremamente fatais das ações policiais nas comunidades marginalizadas do Brasil”.

A ONU ressaltou ainda que o massacre afetou áreas habitadas principalmente por pessoas negras e de baixa renda, fazendo com que a entidade tema pela instalação de um padrão de violência policial radicalizada nas periferias cariocas e nas metrópoles de todo o País.

O comunicado faz referência a denúncias recebidas por relatores da organização que incluem corpos com marcas de execução, mãos amarradas e tiros na nuca, além de invasões de residências sem mandado judicial, detenções arbitrárias e uso de helicópteros e drones em disparos.

“A escala da violência, a natureza dos assassinatos relatados e as consequências para as comunidades pobres afrodescendentes que vivem em áreas periféricas urbanas expõem um padrão profundamente arraigado de policiamento racializado”, diz a nota.

A Human Rights Watch qualificou a ação policial nas favelas da Zona Norte carioca de ¨tragédia¨. Afirmou a ONG: “A sucessão de operações letais que não resultam em maior segurança para a população, mas que na verdade causam insegurança, revela o fracasso das políticas do Rio de Janeiro. O Rio precisa de uma nova política de segurança pública, que pare de estimular confrontos que vitimizam moradores e policiais”.

Já nesta sexta-feira (31) o governador do Rio, Cláudio Castro, afirmou: “Nosso trabalho é livrar a sociedade do tráfico, da milícia, de todo aquele que prejudica o nosso direito de ir e vir. Nós continuaremos trabalhando com técnica e respeito à lei, para que a gente possa estar devolvendo o direito de ir e vir”. Nada poderia ser mais cínico. Porém, nada além disso se poderia esperar do governo carioca agora.

Edgar Alves de Andrade, um dos chefes do CV conhecido como Deco, o principal alvo da ¨megaoperação¨ que conseguiu escapar deste ¨sucesso¨ (eleitoreiro?) do governador do Rio, deve estar morrendo de rir da cara de Cláudio Castro.

O futuro próximo não dará razão a Castro, pelo contrário: será repetição trágica, e piorada da velha história que, parece, determinados setores das classes dominantes desejam perpetuar no País. Para continuar oprimindo o povo estando, assim, mais livres para usurpar o poder (e em diversos casos, comandar o próprio narcotráfico). Quem viver, verá. Quem viver, verá.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
Beijoqueiro português atropelado no Rio
Curiosidades
Beijoqueiro português atropelado no Rio
Coisas que a mídia sionista não diz sobre o Hamas.
Mundo
Coisas que a mídia sionista não diz sobre o Hamas.
Brasil perdeu Nair Bello
Cultura
Brasil perdeu Nair Bello
Mais populares
Triptofano, Aminoácido ´Sonolento´ Encontrado no Asteróide Bennu

Amostras da rocha espacial obtida pela NASA preservam registros da evolução química do Sistema Solar primitivo

Triptofano, Aminoácido ´Sonolento´ Encontrado no Asteróide Bennu
Triptofano, Aminoácido ´Sonolento´ Encontrado no Asteróide Bennu Edu Montesanti O Pintassilgo Aquilino e o Bode Condottiere Fernando Soares Campos Quando a questão se transforma em interesse Amyra El Khalili
últimos materiais
Extrema Violência Estatal nos Complexos do Alemão e da Penha
Triptofano, Aminoácido ´Sonolento´ Encontrado no Asteróide Bennu
Massacre no Rio: O Oportunismo Manchado de Sangue do PT
O Pintassilgo Aquilino e o Bode Condottiere
Rio em Guerra: ¨Efeitos Colaterais¨ de um Estado Fascista
Defensoria Pública Coloca em Dúvida Perícia dos Corpos das Vítimas da Megachacina do Rio
Rio em Guerra: A Relativização da Justiça em um Estado Policialesco
Como você é grandiosa, Gaza!
Quando a questão se transforma em interesse
A Resolução 181 e a miragem do “reconhecimento”
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2025, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.