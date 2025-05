Maior sino do mundo está no Brasil: 55 toneladas e 4 metros de altura impressionam fiéis e engenheiros

O Brasil acaba de entrar para os livros de recordes mundiais com uma criação monumental: o maior sino do mundo foi instalado na cidade de Bonfim, no estado de Goiás. Com 55 toneladas e quase 4 metros de altura, o sino se tornou um marco de fé, engenharia e tradição cultural.

Photo: Divulgação is licensed under public domain Колокол Vox Patris весит 55 тонн и имеет высоту 4 метра

Segundo o portal Terra, o sino foi encomendado em homenagem a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e sua fabricação envolveu mais de 100 profissionais, incluindo engenheiros metalúrgicos, arquitetos e artesãos especializados.

Uma obra de fé e engenharia

O processo de criação levou cerca de seis meses, desde a modelagem inicial até o transporte e a instalação. A liga metálica utilizada foi cuidadosamente equilibrada para garantir resistência estrutural e acústica perfeita. Gravuras religiosas foram entalhadas à mão, seguindo tradições seculares.

O sino foi transportado em uma plataforma especial de carga pesada, exigindo uma logística complexa. Sua estrutura é tão imponente que o som pode ser ouvido a até 10 quilômetros de distância.

Por que esse sino é tão importante?

Em um tempo em que os recordes são marcados por arranha-céus, pontes e estádios, um sino gigante remete à importância do patrimônio imaterial: a fé, a memória coletiva e o orgulho regional. Além disso, o projeto impulsionou a economia local, gerando empregos e atraindo turistas curiosos.

O sino será tocado em celebrações religiosas e festividades locais, servindo como símbolo da identidade cultural da cidade. Também se tornou ponto turístico imediato, atraindo visitantes de todas as regiões do Brasil.

Antes desse feito, o recorde pertencia a um sino da região de Yangon, em Mianmar, com 42 toneladas. Agora, Bonfim é o novo detentor da marca e já entrou no registro oficial dos recordes sul-americanos.

Para muitos, trata-se não apenas de um monumento, mas de um eco da espiritualidade brasileira em escala global.