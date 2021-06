Angola: Apesar da pandemia, ambiente económico positivo

Menos importações e mais produtos nacionais estimula o sector da agricultura em Angola.

O setor da agricultura em Angola vale este ano uns três biliões de Euro e deverá chegar a cerca de 30 biliões até 2050.

Além da agricultura, turismo é um setor emergente. No ano passado rendeu 725 milhões de Euro, e deverá chegar a cerca de 3 biliões até 2050. Apesar da pandemia, ambos setores estão a manter um bom ritmo de negócio

Na sua entrevista com a Euronews, a Ministra das Finanças de Angola, Vera Daves de Sousa, afirmou o clima económico positivo no seu país.

"Conseguimos enfrentar rapidamente os desafios no setor da saúde. Colocar mais camas nos hospitais, mais máscaras, ventiladores e medicamentos, e mais recentemente vacinar a população. Também encontrámos espaço para sermos mais flexíveis com as empresas que estavam a lutar com a liquidez," disse a Ministra, acrescentando que "Estamos a construir a confiança dos angolanos e de todo o mundo em nós, nas nossas políticas, nas nossas formas de gerir o país, nas instituições, no nosso modo de fazer negócios".

Pravda.Ru

Foto: Por Giulia.corradini - Obra do próprio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64285285