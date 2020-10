"Eliete - A vida normal" apresentado em Espanha on line por Dulce Maria Cardoso e Pilar del Río

Sevilha, 26 de outubro de 2020 - Pilar de Río e Dulce Maria Cardoso apresentam em Sevilha no próximo dia 28 de outubro, às 18h00 (hora portuguesa), a edição espanhola de "Eliete - a vida normal", romance da conhecida escritora portuguesa. Desde o Pátio da sede da Fundación Tres Culturas del Mediteráneo, em Sevilha, Pilar del Río conduz a conversa online com Dulce Maria Cardoso, que pode ser seguida no seguinte endereço https://www.youtube.com/watch?v=v0pPBRUfw60&feature=youtu.be

"Eliete - a vida normal", na edição espanhola editada pela Seix Barral, "La vida normal", é uma novela ambiciosa e universal. A história desenvolve-se através de três mulheres da mesma família mas de gerações diferentes e da reflexão de como as relações sociais, sentimentais e familiares se transformaram ao longo de um século."É uma radiografia da família contemporânea e dos desafios que enfrenta", salienta Dulce Maria Cardoso.

A apresentação do livro insere-se na programação cultural do projecto INTREPIDA plus, iniciativa da Fundación Tres Culturas del Mediterráneo e conta com o apoio do programa europeu INTERREG VA Espanha-Portugal (POCTEP).

Mais informação no site www.tresculturas.org/intrepida

@funtresculturas #poctep #intrepidaplus #proyectointrepidaplu