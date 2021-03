PCdoB celebra 99 anos de luta pelo socialismo no Brasil

Foi fundado, em 25 de março de 1922, o Partido Comunista do Brasil. Seu compromisso fundamental é lutar pelo socialismo no Brasil, levantando bandeiras amplas, ligadas às aspirações fundamentais dos trabalhadores brasileiros, à soberania nacional e à democracia popular. É instrumento de lutas do povo brasileiro, partido patriótico e internacionalista. A fundação do Partido, há quase um século, tem sentido histórico, relaciona-se com uma luta de longo prazo pela emancipação nacional e social dos trabalhadores e de todo o povo.

O Partido Comunista atua em todos os cenários e frentes de luta, consoante o grau de consciência das massas. Busca afirmar-se também no cenário eleitoral, desenvolvendo e ampliando sua influência política não só na atividade parlamentar e institucional, mas sobretudo aplicando a linha de massas, enraizando-se nos setores populares, realizando a luta de ideias, e soerguendo uma forte e disciplinada organização para atuar em todas as etapas da luta de classes. Trata-se de uma ação multidimensional visando a construir uma organização revolucionária de classe, dos trabalhadores.

Como advertia o camarada João Amazonas, "o dardo envenenado" dos reacionários e dos oportunistas tenta derrotar e liquidar o partido revolucionário. Em nossa longeva existência, já enfrentamos diferentes tipos de ameaças de liquidação, e várias sentenças de morte, pela ação de governos repressivos ou pela capitulação. Hoje, em face de desaires eleitorais passageiros, vaticinam de novo o seu fim, com o que justificam a mudança da identidade comunista ou a sua fusão com partidos de centro ou centro-esquerda.

Os comunistas não permitirão que isto aconteça. Comemoremos o 99º aniversário, com a simbologia patriótica e comunista do Partido, renovando o compromisso com sua ininterrupta construção.

Este ano, defendendo a vida, contra o morticínio conduzido pelo governo de extrema direita, e a democracia, contra o intento ditatorial desse mesmo governo. E o faremos em aliança, unidade, frente única, com os setores democráticos e progressistas do país, irmanados com a esquerda de que somos parte indissociável, e setores políticos e de massas os mais amplos.

(José Reinaldo Carvalho, membro do Comitê Central e da Comissão Política Nacional do PCdoB, coordenador da solidariedade internacional)

