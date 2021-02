Fórum de Boao analisará na China a situação econômica global

Beijing, 25 fev (Prensa Latina) O Fórum Boao para a Ásia anunciou hoje que em abril realizará sua conferência anual na China, com o objetivo de analisar a situação da economia global e as iniciativas para acelerar sua recuperação.

De acordo com uma declaração oficial, o grupo se reunirá de 18 a 21 de abril na província sul de Hainan e procurará conciliar projetos que promovam solidariedade, confiança e cooperação enquanto o planeta se esforça para colocar a pandemia da Covid-19 por trás dela.



Os organizadores estão trabalhando com parceiros chineses e internacionais nos preparativos para o evento.



O Fórum Boao para a Ásia é uma organização sem fins lucrativos estabelecida em 1998 e uma importante plataforma que reúne líderes governamentais, empresários e especialistas desta e de outras partes do mundo a cada ano para compartilhar suas opiniões sobre questões urgentes no cenário global.



Em 2020, não realizou sua conferência anual para apoiar a luta da China contra a Covid-19, o que forçou a suspensão de múltiplos eventos nacionais e internacionais.



jf/ymr/vmc

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=38867&SEO=forum-de-boao-analisara-na-china-a-situacao-economica-global