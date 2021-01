Eleições Presidenciais 2021 - Reação do Partido Ecologista Os Verdes

Em relação ao ato eleitoral que ontem teve lugar, e aos resultados apurados, a Comissão Executiva do Partido Ecologista os Verdes entende tecer os seguintes comentários:



O Partido Ecologista Os Verdes apoiou o candidato João Ferreira e considera que este realizou uma campanha muito construtiva e humanista, com grande elevação e dignidade, centrada num pilar estruturante da democracia: a Constituição da República Portuguesa. João Ferreira foi o candidato que se projetou nos valores da democracia, da liberdade, da igualdade e no legado de Abril, em geral. A todos os que apoiaram e permitiram a construção concreta desta campanha fica uma palavra de apreço e consideração.



Os resultados eleitorais não espelharam a dimensão de simpatia e empatia que fomos recolhendo pelo país em torno da candidatura de João Ferreira, questão para a qual consideramos poderem ter concorrido vários fatores, desde a elevada abstenção, o medo de muitos irem votar devido à crise pandémica, ou mesmo a inédita construção intencional de uma disputa por um segundo lugar nas eleições. Ainda assim, os resultados eleitorais constituem forte incentivo para levar por diante os valores da candidatura de João Ferreira, na consciência plena de que este país precisa de uma democracia consolidada, onde a justiça social e ambiental, bem como as igualdades, sejam uma realidade vivida por todos os portugueses.



O Ecologistas que se reviram nesta candidatura e nesta campanha não saíram defraudados, pelo contrário, reforçam a vontade e a emergência de afirmar mais que nunca os direitos explanados na Constituição da República Portuguesa: direito a um ambiente sadio, o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao emprego, o direito à habitação.



Neste contexto Os Verdes reafirmam cada vez mais que a Emergência Ecologista exige Respostas Verdes e o Partido Ecologista Os Verdes, assumindo o seu papel imprescindível na sociedade, continuará empenhado na luta por um país e um planeta mais justo e ecologicamente mais equilibrados.



Os resultados do candidato da extrema direita nestas eleições, embora falhando os objetivos a que se propunha, devem merecer também uma preocupação de todos os democratas, de modo a travar a ascensão do populismo e da política centrada no ódio e nas discriminações. Hoje, mais do que nunca, urge tomar a CRP como a matriz e o fundamento da nossa democracia.



Quanto à reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República, o PEV afirma que, mais do que um Presidente da popularidade, precisamos de um Presidente que esteja do lado dos que sofrem mais as consequências da crise económica e social instalada e que influencie efetivamente na resolução dos seus problemas.



Por último, a todos quantos asseguraram o decurso do ato eleitoral, nas múltiplas secções de voto no país, fica uma saudação especial do PEV.



A Comissão Executiva do Partido Ecologista Os Verdes



http://www.osverdes.pt/pages/posts/eleicoes-presidenciais-2021---reacao-do-partido-ecologista-os-verdes-11562.php