Partido da Terra-MPT realiza XII Congresso a 20 de dezembro

Lisboa, 22 de Novembro de 2020 - O Partido da Terra-MPT realiza no próximo dia 20 de Dezembro de 2020 o seu XII Congresso Nacional Extraordinário, através da aplicação zoom, na sequência do pedido de renúncia de funções apresentado pelo Presidente da Comissão Política Nacional, Manuel Ramos, devido a problemas de saúde.

O Partido da Terra-MPT considera que, face à gravidade da evolução da segunda vaga da pandemia da Covid-19 em Portugal, é incompreensível e irresponsável que sejam autorizados, inclusive com a anuência das autoridades públicas de saúde responsáveis, eventos que coloquem em causa a saúde pública, pelo que entendeu realizar a sua Reunião Magna por videoconferência, através da plataforma digital ZOOM.

O Vice-Presidente (e Presidente Interino) da Comissão Política Nacional, Pedro Pimenta, afirma que "apesar da lei do estado de sítio e do estado de emergência não impedir reuniões dos órgãos estatutários dos Partidos, realizar manifestações ou reuniões magnas de Partidos presencialmente, neste período de crescimento exponencial de contágios e em pleno período de recolher obrigatório, constitui um grave risco para a saúde pública, um ultraje para os profissionais de saúde que, com coragem e espírito de sacrífico, e apesar da carência de meios humanos e equipamentos, procuram salvar um número crescente de doentes infectados pela COVID-19, um desrespeito para com os milhões de portuguesas e portugueses que, num exemplo de civismo, permanecem nas suas casas e para com todas as famílias e empresas que sofrem os devastadores impactos sociais económicos destas medidas de contenção da propagação de contágios. Por todos estes motivos a Comissão Política Nacional do MPT decidiu manter o seu Congresso, mas realizá-lo por videoconferência como forma de preservar a saúde dos portugueses".

Pedro Pimenta