Justiça tenta evitar o caos no Brasil. Mas o vírus tem um forte aliado: o tempo perdido

ORÇAMENTO 2021. O Brasil enfrenta difíceis escolhas de gastos para 2021. Os mais pobres receberam grande volume de auxílio durante a pandemia. Isso pode secar em breve, pois o governo agora enfrenta um momento da verdade. O estado de calamidade termina no dia 31 de dezembro, e com ele o auxílio. O Brasil pode fazer uma das três coisas: reduzir os gastos aos níveis pré-pandêmicos, quebrar o teto de gastos ou promulgar reformas fiscais que permitiriam manter ambos. (The Economist, Inglaterra) | econ.st/34pRu5u

Por César Locatelli/(Página 12,Argentina

TRABALHO INFANTIL. Metade das crianças trabalhadoras brasileiras trabalha em condições perigosas. Quase metade dos 1,8 milhão de crianças trabalhadoras do Brasil trabalham em condições perigosas, mostraram dados do governo nesta quinta-feira, em meio a esforços para convencer os brasileiros, incluindo o presidente, de que o trabalho infantil é prejudicial. É a primeira vez que a agência de estatísticas do Brasil coleta dados sobre formas perigosas de trabalho infantil, que incluem trabalho sexual, tráfico de drogas e manuseio de máquinas pesadas. (Reuters, EUA) | reut.rs/3mELPyV

COVID BÚZIOS. Búzios Justiça brasileira ordenou saída de turistas e fechamento de hotéis em Búzios. Diante da disseminação do vírus, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que não é possível permanecer nas praias ou em espaços públicos, além da proibição de festas, bailes, shows, feiras ou similares. (Página 12, Argentina) | bit.ly/37tMi2f | bit.ly/3mwBRPU

