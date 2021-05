BE e PEV em Convenção

Realizam-se este fim de semana as convenções do Bloco de Esquerda e do Partido Ecologista Os Verdes. O BE reúne em Matosinhos, no Centro de Desportos e Congressos e o PEV na capital, no Fórum Lisboa.

Foto: Catarina Martins, coordenadora do Bloco de EsquerdaCréditos

Ambos os partidos optaram por reduzir o número de delegados, no sentido de corresponderem ao cumprimento das normas sanitárias que a epidemia da Covid-19 impõe.

Na XII Convenção do BE participarão mais de três centenas de delegados, cujo processo de eleição terminou no passado domingo, em representação das cinco moções apresentadas e das cinco plataformas locais, abrangendo todos os distritos, regiões autónomas e emigração.

Quanto ao PEV, nesta sua 15.ª Convenção fará o balanço da actividade política do partido, com debate e votação das moções de Acção Eco-Política, a par da eleição dos respectivos órgãos nacionais.

