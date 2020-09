Na pandemia, idosos devem praticar atividades físicas mesmo em isolamento doméstico





Os idosos já se mantém em isolamento doméstico por quase seis meses desde que o Brasil e a maior parte do mundo passaram a enfrentar a pior crise de saúde do século. O isolamento social, conduta aconselhada por autoridades de saúde para diminuir a propagação do vírus, no entanto, não deve ser motivo para que pessoas com idade avançada deixem de praticar qualquer atividade física.



Mesmo para aqueles que já seguiam com exercícios mais leves, como a caminhada em espaços públicos ou para quem realizava sessões de fisioterapia, é necessário manter o corpo em movimento e se adaptar à nova realidade imposta pela pandemia do novo coronavírus. Estudos apontam que idosos têm entre 18 e 67% a menos de chance de infecções além de diminuir a carga do estresse e a ansiedade praticando alguma atividade.

Segundos publicações especializadas, a cada 30 minutos sentados, eles precisam de 3 minutos ativos para manter a condição física. No entanto, é importante atender às indicações necessárias para que a prática de atividades não ultrapasse os limites do corpo de cada um, sem risco de prejudicar a mobilidade.



Alongamentos e outras atividades que fazem uso do próprio peso corporal e até mesmo danças são recomendadas e essenciais. "Além de diminuir lesões, aumenta a flexibilidade, mobilidade, agilidade e a coordenação motora. A dança se apresenta como uma forma de distração e ao mesmo tempo traz diversos benefícios à saúde", garante o educador físico Fernando Fernandes.



O educador físico alerta para os cuidados necessários para evitar lesões musculoesqueléticas e garantir a participação segura do idoso em atividades físicas. "Os idosos precisam se exercitar de forma adequada, de acordo com sua condição física, mesmo que seja o mínimo possível", pontua Fernandes. Ele explica que uma avaliação médica é indispensável para o idoso que pretende praticar qualquer exercício físico, mesmo dentro das suas limitações. "Existem vários exercícios que podem ser feitos harmoniosamente, até mesmo com eles sentados ou deitados", completa.



Estimular a pratica de exercícios têm ajudado bastante aos idosos a buscarem pelo bem-estar mesmo morando em apartamentos ou ambientes com espaços limitados. Devido à fragilidade dessas pessoas, é importante que alguns cuidados sejam adotados, como o acompanhamento profissional durante essas experiências que se revelam tão positivas. "Manter o idoso hidratado, familiarizar com o espaço da prática para evitar possíveis acidentes e utilizar roupas e sapatos adequados são cuidados essenciais", pontua Angelina Oliveira, enfermeira e diretora da Padrão Enfermagem Salvador.



Em tempo em que todos precisam cumprir isolamento, os exercícios propiciam ao corpo a produção de hormônios do prazer, como endorfina e serotonina, que melhoram a qualidade do sono, aumentam a disposição e previnem doenças. Estudos indicam que apenas 15 minutos de caminhada ao dia já são capazes de reduzir os riscos de depressão em 26%.

A enfermeira reforça que os idosos precisam evitar riscos de contaminação por eles estarem entre os grupos mais vulneráveis da pandemia da Covid-19 e por isso eles merecem atenção especial com a saúde física, que se revelam uma das práticas mais recomendadas por especialistas devido aos inúmeros benefícios para o sistema imunológico. "Proporcionar ao idoso uma rotina ativa gera impactos positivos no âmbito emocional e ajuda a enfrentar essa fase de estranhamento pela qual a população atravessa", conclui Angelina.



Sobre a Padrão Enfermagem Salvador

A Padrão Enfermagem Salvador oferece serviços que vão de procedimentos pontuais, como administração de medicamentos, monitoramento de sinais vitais e testes de glicose; passando pelo acompanhamento integral com cuidadores de crianças e idosos que, além de tratar da saúde dos pacientes, auxiliam com tarefas de higiene e fazem companhia no dia a dia; até um trabalho efetivo de enfermagem e acompanhamento hospitalar para quadros de maior complexidade.



Há mais de dez anos no mercado, a Padrão Enfermagem é a maior rede de franquias do Brasil em seu segmento, oferecendo o melhor custo-benefício do mercado e com suporte de atendimento 24 horas por dia, por meio de central de atendimento. Em Salvador, a Padrão Enfermagem fica localizada na Rua Itatuba, nº 201, Ed. Cosmopolitan Mix, salas 309/310- Parque Bela Vista. Maiores informações podem ser obtidas por meio do telefone (71) 9636-7676.

Biz Comunicação